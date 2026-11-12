इसरो की बड़ी कामयाबी: पीएसएलवी के तीसरे चरण का ग्राउंड टेस्ट सफल, पिछली गड़बड़ियों के बाद क्या-क्या बदला?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के तीसरे चरण का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण 12 नवंबर 2026 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। पीएसएलवी के पिछले दो मिशनों में तीसरे चरण से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई थीं। इसके बाद इसरो ने इस चरण के डिजाइन, कच्चे माल की जांच, असेंबली और गुणवत्ता परीक्षण की पूरी प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा की। अब इसमें जरूरी बदलाव किए गए हैं। यह सफलता पीएसएलवी की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है।

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The ground static test of the PSLV third stage (PS3) was carried out successfully at the Static Test Facility in Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota today: ISRO Subsequent to the anomalies observed in the third stage of PSLV during the PSLV-C61/EOS-09 & PSLV-C62 / EOS-N1 missions, the configuration of the PS3 stage was revisited comprehensively w.r.t the design margins, raw material acceptance criteria, assembly procedures, and the quality checks that were followed so far. The configuration has been strengthened and essential improvements have been carried out in the nozzle configuration to improve design margins along with updated procedures in the acceptance of raw materials, assembly procedures and quality checks. The mechanical interfaces have been strengthened with redundancy in the sealing systems and adequacy of the design margins have been verified. The updates in assembly procedures and Non-Destructive Tests (NDT) during the various phases of integration & transportation have been implemented and the new version of the PS3 Solid motor stage is realized and tested successfully. Based on the detailed analysis & reviews of the test data, further tests are planned: ISRO — ANI (@ANI) November 12, 2026

इसरो ने 12 नवंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी में पीएसएलवी के तीसरे चरण यानी पीएस3 का ग्राउंड स्टैटिक टेस्ट किया। इस परीक्षण में तीसरे चरण के सॉलिड मोटर सिस्टम की जांच की गई। इसरो के मुताबिक, नया संशोधित पीएस3 चरण सफलतापूर्वक परीक्षण में खरा उतरा है। हालांकि, यह रॉकेट का वास्तविक प्रक्षेपण नहीं था, बल्कि जमीन पर किया गया तकनीकी परीक्षण था। इसके आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद आगे के परीक्षणों की योजना बनाई गई है।पीएसएलवी के सी61 मिशन (ईओएस-09) और सी62 मिशन (ईओएस-एन1) के दौरान तीसरे चरण में कुछ तकनीकी असामान्यताएं देखी गई थीं। इसके बाद इसरो ने पूरे पीएस3 चरण की विस्तृत समीक्षा की। इसमें यह जांचा गया कि इसका डिजाइन कितना मजबूत है, कच्चे माल को स्वीकार करने के लिए कौन से मानक अपनाए जा रहे हैं और असेंबली के दौरान किन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही पहले से लागू गुणवत्ता जांच की भी समीक्षा की गई। मकसद यह पता लगाना था कि तीसरे चरण को और भरोसेमंद बनाने के लिए किन हिस्सों में सुधार जरूरी है।इसरो ने पीएस3 चरण के डिजाइन को मजबूत किया है। खास तौर पर इसके नोजल की बनावट में जरूरी सुधार किए गए हैं, ताकि डिजाइन की सुरक्षा सीमा और मजबूत हो सके। नोजल रॉकेट के उस हिस्से को कहते हैं, जहां से गैसें बाहर निकलती हैं और रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए जोर मिलता है। इसके अलावा कच्चे माल की जांच और उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया बदली गई है। असेंबली के तरीकों और गुणवत्ता जांच के नियमों को भी अपडेट किया गया है। यानी सुधार केवल एक हिस्से तक सीमित नहीं रखे गए, बल्कि पूरे निर्माण और जांच प्रक्रिया को मजबूत किया गया है।इसरो ने तीसरे चरण के यांत्रिक जोड़ यानी मैकेनिकल इंटरफेस को भी मजबूत किया है। सीलिंग सिस्टम में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जोड़ी गई है और डिजाइन की मजबूती की पुष्टि की गई है। इसके अलावा रॉकेट को जोड़ने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान होने वाली जांच में भी बदलाव किए गए हैं। इनमें बिना नुकसान पहुंचाए की जाने वाली जांच यानी नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्ट (एनडीटी) शामिल है। इस प्रक्रिया में किसी हिस्से को तोड़े बिना उसकी मजबूती और संभावित खराबी की जांच की जाती है। इसरो के मुताबिक, संशोधित पीएस3 सॉलिड मोटर चरण तैयार कर उसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है।