धनतेरस पर ब्रह्मांड की सुंदरता: तनिष्क के अध्यंतरा कलेक्शन में भारतीय संस्कृति की छाप, गहने इतने खास क्यों?

ऊंची कीमतों के बावजूद धनतेरस और दिवाली को लेकर देशभर के सराफा बाजारों में चहल-पहल दिख रही है। तनिष्क समेत अन्य आभूषण विक्रेताओं ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खास तैयारियां की हैं। टाइटन कंपनी लि. के जूलरी डिविजन के सीईओ अरुण नारायण ने अमर उजाला से बातचीत में बताया कि तनिष्क ने हर साल की तरह इस धनतेरस के लिए भी अपना नया कलेक्शन अध्यंतरा पेश किया है, जो ब्रह्मांड की सुंदरता और उसके रहस्यों से प्रेरित है। खास बात है कि नए कलेक्शन में भारतीय संस्कृति और शानदार कारीगरी के साथ वर्ल्ड क्लास डिजाइन की झलक दिखती है। इसमें डेली वियरेबल वाले आभूषणों की भी अच्छी रेंज है।

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