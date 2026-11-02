महाराष्ट्र: 'महायुति नेताओं की गुप्त राजनीति की वजह से हारा विधान परिषद चुनाव', एनसीपी नेता का आरोप; क्या कहा?

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

विज्ञापन

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता सतीश चव्हाण ने सोमवार को दावा किया कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में उनकी हार के पीछे सत्तारूढ़ महायुति के कुछ नेताओं की साजिश भी थी। उन्होंने कहा कि इस वजह से उन्हें कुछ हद तक हार का सामना करना पड़ा।