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कोर्ट में सरेंडर करने से पहले मिलन प्रधान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि नंदीग्राम में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए आपराधिक मामलों में उन्हें फंसाया गया है। ये मामले करीब 19 साल पुराने हैं।मिलन प्रधान के खिलाफ कुल छह आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें हत्या, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं। ये सभी मामले साल 2007 में नंदीग्राम में हुए भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे। प्रधान को उपचुनाव से पहले 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। नंदीग्राम थाने में उनके खिलाफ चार मामले दर्ज थे, जबकि दो मामले पड़ोसी खेजुरी थाने में दर्ज किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद वह न्यायिक हिरासत में थे।मिलन प्रधान को 29 सितंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। अदालत ने उन्हें यह राहत इसलिए दी थी, क्योंकि वह विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी थे और नामांकन दाखिल करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर छह अक्तूबर को उपचुनाव हुआ था। नौ अक्तूबर को वोटों की गिनती की गई थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते समय प्रधान को 21 अक्तूबर को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।अदालत के निर्देश के बावजूद मिलन प्रधान ने 21 अक्तूबर को आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और अपनी अंतरिम जमानत को पक्का करने की मांग की। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ किया कि प्रधान को अंतरिम जमानत सिर्फ विधानसभा उपचुनाव लड़ने का मौका देने के लिए दी गई थी। इसके साथ ही उन्हें चुनाव के बाद आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया गया था।हाईकोर्ट ने 27 नवंबर तक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत मिलन प्रधान शुक्रवार को हल्दिया की अदालत पहुंचे। यहां उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद अदालत ने उन्हें 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस तरह चुनाव लड़ने के लिए मिली अंतरिम जमानत के बाद अब उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में रहना होगा।