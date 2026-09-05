'कमर्शियल विवाद सुलझाने के लिए बने साझा मंच': सीजेआई ब्रिक्स के चीफ जस्टिस फोरम में रखा प्रस्ताव; क्या कहा?

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ब्रिक्स के चीफ जस्टिस फोरम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत ने आपसी सहयोग और संबंधों को बेहतर बनाने में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कमर्शियल विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता और सुलह-समझौता के लिए एक साझा मंच बनाने का प्रस्ताव भी रखा।