आज के दिन: राष्ट्रपति आज देशभर से 48 शिक्षकों को करेंगी सम्मानित, एसआरसीसी कॉलेज जा सकते हैं पीएम मोदी

आज है शिक्षक दिवस

भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teachers' Day) मनाया जाता है। यह दिन देश के महान दार्शनिक, शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने 1962 से 1967 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। भारत में पहली बार शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। बता दें कि उन्होंने 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)