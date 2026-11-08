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सीआईएसएफ: 'वर्दी पहनने वालों के लिए फोर्स ही उनका परिवार', ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के साथ डीजी ने मनाई दिवाली

Sun, 08 Nov 2026 10:51 PM IST
पवन पांडेय डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 08 Nov 2026 10:51 PM IST
सार

सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने रविवार को दिल्ली के संसद भवन, मेट्रो स्टेशन, सरकारी इमारतों और आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने जवानों को मिठाइयां बांटीं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्दी पहनने वालों के लिए फोर्स ही उनका परिवार बन जाता है।

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CISF: For those in uniform, the force is their family; DG celebrates Diwali with personnel on duty
डीजी ने ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के साथ मनाई दीपावली - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक (डीजी), प्रवीर रंजन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर रविवार को दिल्ली के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्यूटी पर तैनात बल कर्मियों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने कर्मियों को मिठाइयां बांटीं और उन्हें तथा उनके परिवारों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। डीजी प्रवीर रंजन ने कहा, वर्दी पहनने वालों के लिए फोर्स ही उनका परिवार बन जाता है।
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सीआईएसएफ महानिदेशक ने अपने दौरे की शुरुआत संसद भवन परिसर से की। इसके बाद वे सेवा तीर्थ, कैबिनेट सचिवालय भवन और कर्तव्य भवन में स्थित सरकारी भवन सुरक्षा इकाइयों में गए। वहां से वे शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन स्थित सीआईएसएफ इकाई पहुंचे। शिवाजी स्टेडियम से उन्होंने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। उन्होंने रास्ते में सीआईएसएफ कर्मियों से मुलाकात की और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई एयरपोर्ट) पहुंचे, जहां उन्होंने टर्मिनल-3 पर तैनात कर्मियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।
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हर जगह, महानिदेशक ने ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से बातचीत की और उनका हाल-चाल जाना। उन्होंने त्योहार के दिन भी अपने-अपने पदों पर तैनात रहने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, ताकि आम नागरिक सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सकें।
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इस अवसर पर, सीआईएसएफ के एयरपोर्ट सेक्टर-I के इंस्पेक्टर जनरल, सेंथिल अवुदाई कृष्णा राज एस. ने दिल्ली की कई चौकियों पर स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (एसएसजी) के जवानों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जवानों को मिठाइयाँ बांटीं और उन्हें तथा उनके परिवारों को दिवाली की शुभकामनाएँ दीं। त्योहार का समय परिवार के साथ बिताने का होता है, लेकिन वर्दी पहनने वालों के लिए उनकी फोर्स ही उनका परिवार बन जाती है। 


जब फोर्स के प्रमुख किसी मेट्रो स्टेशन या इमारत के गेट पर रुककर मिठाइयाँ बाँटते हैं और शुभकामनाएँ देते हैं, तो एक आम ड्यूटी का वह समय आपसी जुड़ाव के एक खास पल में बदल जाता है। इस तरह के दौरे यह दिखाते हैं कि फोर्स अपने जवानों की भलाई का कितना ख्याल रखती है। इससे ड्यूटी पर तैनात जवानों को एक परिवार का हिस्सा होने का अहसास होता है। जो लोग त्योहार के दिन घर नहीं जा पाते, उनके लिए भी त्योहार की खुशी बनी रहती है।
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