ब्रिक्स: दिल्ली पुलिस को क्यों पसंद नहीं आया केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का ड्यूटी पैटर्न, पांच बलों की शिकायत

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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सुरक्षा तैनात पांच केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 'सीएपीएफ', जिनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी शामिल हैं, दिल्ली पुलिस को इनका ड्यूटी पैटर्न पसंद नहीं आया। दिल्ली पुलिस द्वारा इन पांच केंद्रीय बलों के आईजी/डीआईजी को शिकायत भेजी गई। उसमें कहा गया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान, ब्रिक्स की ड्यूटी को उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें दिल्ली पुलिस ने बताया है।