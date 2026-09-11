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न्यूज डायरी: नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने देवाशीष शर्मा को बनाया उम्मीदवार, छह अक्तूबर को होगी वोटिंग

Fri, 11 Sep 2026 12:43 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 11 Sep 2026 12:43 PM IST
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National Update 11th Sept Odisha Telangana Gujarat Manipur Rajasthan north east west south politics crime news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

ओडिशा सरकार ने SIR कार्य की प्रगति में कथित बाधा डालने के आरोप में एक ब्लॉक-स्तरीय शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। केन्दुझर जिले के हाटाडीही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है। अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। केन्दुझर स्थित जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय ही उनका मुख्यालय माना जाएगा। उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता भी मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अंतिम चरण में है। पंजीकरण और संशोधन के लिए दावे व आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि अगस्त 2026 में समाप्त हो गई थी। सभी दावों और आपत्तियों पर अंतिम निर्णय 17 सितंबर, 2026 तक लिया जाएगा। SIR के बाद की मतदाता सूची 21 सितंबर, 2026 को प्रकाशित होगी।

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असम में 31 साल बाद डायन बताकर हत्या, छह दोषियों को उम्रकैद
असम के कामरूप जिले की एक अदालत ने 31 साल पुराने मामले में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन लोगों पर 80 वर्षीय महिला मारिया बोरो की डायन बताकर हत्या करने का आरोप था। रंगिया के अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश मुकुल चेतिया ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। सभी छह दोषियों को हत्या के लिए IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद मिली है। उन्हें सबूत मिटाने के लिए पांच साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई है। मारिया बोरो को 1995 में पीटा गया और जला दिया गया था। उसका आधा जला हुआ शव बोरडांगेरीकुची गांव में घर के पास दफनाया गया था। आरोपियों ने पारंपरिक इलाज के बाद एक व्यक्ति की मौत के लिए बोरो को जिम्मेदार ठहराया था। अदालत ने 2013 में इस मामले की सुनवाई शुरू की थी। असम सरकार ने 2018 में डायन शिकार निषेध अधिनियम बनाया। 2024 में, असम हीलिंग प्रैक्टिसेज बिल को भी मंजूरी मिली है।

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गगनयान को निर्बाध ट्रैकिंग और डाटा सपोर्ट देगा यूरोप: ईएसए व इसरो में समझौता, शुक्र मिशन को भी गति
भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) व भविष्य के अंतरग्रहीय अभियानों को नई वैश्विक ताकत मिली है। फ्रांस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में भारत के इसरो व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने अंतरिक्ष कूटनीति के क्षेत्र में बड़ा समझौता किया है। इसके तहत ईएसए गगनयान को अपने वैश्विक ग्राउंड स्टेशनों से निर्बाध ट्रैकिंग व डाटा सपोर्ट देगी। सम्मेलन के दौरान इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन और ईएसए के महानिदेशक जोसेफ अशबाकर के बीच उच्च स्तरीय वार्ता भी हुई, जिसमें टेक्निकल इंप्लीमेंटिंग प्लान पर औपचारिक हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी सिर्फ गगनयान मिशन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भारत के आगामी शुक्र ऑर्बिटर मिशन में भी सहयोग करेगी।

यौन उत्पीड़न की जांच के दौरान महिलाकर्मी को 90 दिन अवकाश
केंद्र सरकार ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच के दौरान पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 90 दिन का विशेष अवकाश देने का प्रावधान किया है। यह अवकाश आंतरिक शिकायत समिति की सिफारिश पर मंजूर किया जा सकता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुसार, इस श्रेणी के तहत दिया गया अवकाश कर्मचारी के नियमित अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। इसका उद्देश्य जांच की अवधि के दौरान शिकायतकर्ता महिला को आवश्यक सहायता और राहत उपलब्ध कराना है।
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नंदीग्राम से लड़ेंगी ममता तो नहीं उतारेंगे उम्मीदवार: ऋतब्रत गुट
तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी विवाद के बीच ऋतब्रत बनर्जी गुट ने संकेत दिया कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं, तो वह उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इसे ममता को नंदीग्राम से उतरने की खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, ममता गुट की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऋतब्रत गुट की ओर से कहा गया है कि वह ममता बनर्जी के सामने उम्मीदवार उतारने के बजाय उन्हें नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती देना चाहता है।

गुजरात विधानसभा में वंदे मातरम के दौरान बैठे रहे इमरान
गुजरात विधानसभा में बृहस्पतिवार को राष्ट्रगीत वंदे मातरम गायन के दौरान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला अपनी सीट पर बैठे रहे। सत्तारूढ़ भाजपा ने कांग्रेस विधायक के इस रवैये के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी से मामले को विशेषाधिकार या आचार समिति के पास भेजने की मांग की। उधर, कांग्रेस ने खेड़ावाला के कदम से खुद को अलग कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि यह पार्टी का रुख नहीं है। 

पुलिस कांस्टेबल पर 11 साल तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप
तेलंगाना में उप्पल पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर 11 साल तक महिला का यौन शोषण व धोखाधड़ी का आरोप है। शिकायतकर्ता 34 वर्षीय महिला ने बताया कि आरोपी शेट्टी अरुण कुमार ने 2014 में उसे शादी का प्रस्ताव दिया। जुलाई 2015 में उसने शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। महिला जून 2025 और मई 2026 में गर्भवती हुई, जिस पर आरोपी ने उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात कराया। उसने जाति का हवाला देकर शादी टाली, जबकि 1 नवंबर, 2026 को उनकी शादी तय थी। इसके लिए 25 जुलाई, 2026 को 50,000 रुपये का अग्रिम दिया गया। 24 अगस्त, 2026 को महिला को पता चला कि अरुण कुमार ने 1 जुलाई, 2026 को दिव्या पुष्पा से शादी कर ली थी। उप्पल पुलिस ने 25 अगस्त, 2026 को शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है।

प्रेम विवाह से नाराज रिश्तेदारों ने तेलंगाना में एससी युवक का घर तोड़ा
तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल जिले में एक प्रेम विवाह के बाद एससी समुदाय के एक युवक का घर कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को यह घटना हुई। युवक और बीसी समुदाय की युवती रेपाली गांव के निवासी हैं। दोनों हैदराबाद में रहते थे। उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने 9 सितंबर को शादी कर ली। पुलिस के अनुसार, युवती के रिश्तेदार इस रिश्ते के खिलाफ थे। शादी की जानकारी मिलने पर युवती के कुछ रिश्तेदारों ने गुरुवार शाम ट्रैक्टर से युवक के घर का एक कमरा ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने बताया कि घर पिछले कई महीनों से खाली था और उसमें कोई नहीं रह रहा था। इस मामले में एक केस दर्ज कर ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

मानसून सत्र में गुजरात विधानसभा से चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित
गुजरात विधानसभा ने गुरुवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन चार विधेयक पारित किए। इनमें से तीन को विपक्ष कांग्रेस और AAP का सर्वसम्मत समर्थन मिला। भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक किसानों को उत्पीड़न से बचाएगा। वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक कारोबार में आसानी लाएगा। पशुधन चारा, कुक्कुट चारा और खनिज मिश्रण (उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और गुणवत्ता नियंत्रण विनियमन) विधेयक गुणवत्ता नियंत्रण करेगा, जिसमें मिलावट पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान है। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक बहुमत से पारित हुआ, जिस पर कांग्रेस ने असहमति जताई। यह स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाएगा। शिक्षा मंत्री प्रद्युमन वाजा ने बताया कि अवैध नियुक्ति पर जुर्माना 10 लाख रुपये तक किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को असम की नगांव लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए देवाशीष शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को की जाएगी। भाजपा की तरफ से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी उपचुनाव के लिए देवाशीष शर्मा के नाम पर अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। यह सीट प्रद्युत बोरदोलोई के हटने के बाद खाली हुई है। बोरदोलोई ने साल 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर नगांव सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि, बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में दिसपुर सीट से जीत दर्ज की।

तिरुवनंतपुरम में मां ने डेढ़ साल की बच्ची का गला रेता, हुई मौत 
केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के मलयिनकीझु स्थित विलावरक्कल गांव में गुरुवार दोपहर 3:30 से 4:30 बजे के बीच एक मां ने अपनी डेढ़ साल की बच्ची इवाना की गला रेतकर जान ले ली। पुलिस एफआईआर के मुताबिक, आरोपी मां क्रिस्टी ने पहले खुद को बच्ची के साथ बेडरूम में बंद कर लिया और फिर चाकू से उसके गले पर गहरा वार कर दिया। काफी देर तक दोनों के बाहर न आने पर एक रिश्तेदार ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलने पर क्रिस्टी ने बाहर आकर खुद कबूल किया कि उसने अपनी बच्ची की हत्या कर दी है।

गंभीर हालत में बच्ची को पहले विलावरक्कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे तिरुवनंतपुरम के एसएटी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शाम करीब 5:52 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103(1) (हत्या) के तहत केस दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच के अनुसार, यह खौफनाक कदम पारिवारिक कलह की वजह से उठाया गया हो सकता है। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों और असल मकसद की जांच कर रही है।

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