भारत दौरा: ब्रिटिश पीएम के सामने उठा नीरव, माल्या और खालिस्तानी चरमपंथियों का मुद्दा, जानिए जॉनसन ने क्या जवाब दिया 

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत दौरे के दूसरे दिन ब्रिटेन में रह रहे वांछित लोगों पर अपना रुख साफ किया। नीरव मोदी, विजय माल्या और खालिस्तानी चरमपंथियों के संबंध में एक सवाल के जवाब में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि हम चरमपंथी समूहों द्वारा दूसरे देशों को धमकी देने, भारत को धमकी देने को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमने एक चरमपंथी विरोधी कार्यबल का गठन किया है।

#WATCH| On being asked about Nirav Modi, Vijay Mallya &Khalistani extremists,British PM Boris Johnson said,"We've set up an anti-extremist task force to help India...UK govt ordered extradition...We don’t welcome people who want to use our legal system to evade the law in India." pic.twitter.com/rK3nV9xRG2