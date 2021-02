पीएम मोदी की बैठक के बाद बोले भाजपा उपाध्यक्ष, हम पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव जीतेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में भाजपा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के अध्यक्ष, राज्यों के प्रभारी व सह-प्रभारी तथा राज्यों के संगठन मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद भाजपा उपाध्यक्ष रमन सिंह ने रविवार को कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव जीतेगी।

The upcoming elections in West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry were discussed in the meeting. The functionaries expressed confidence that BJP will win the election in West Bengal. We are also going to win the polls in Assam: BJP Vice President Raman Singh pic.twitter.com/ww4ylfXG8b