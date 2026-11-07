हाथी की नवजात बच्ची बीमार: अनंत अंबानी ने केरलम से वंतारा पहुंचाया, अधिकारी बोले- माया के लिए प्रार्थना करें

वह 19 अप्रैल, 2025 को केरलम के मलयाटूर वन प्रभाग के काप्रिक्कड़ में नदी के किनारे अकेली मिली थी। हाथी की नवजात बच्ची को उसका झुंड पीछे छोड़ गया था। वह बेहद कमजोर थी और शरीर में पानी की भी कमी थी। उसे मां का पहला दूध यानी खीस भी नहीं मिल पाया था। हालत ऐसी थी कि वह दूध तक नहीं पी पा रही थी। एक वर्ष से अधिक समय तक सहायक वन पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. बिनॉय सी. बाबू और उनकी समर्पित टीम ने उसे दूध पिलाया और उसकी देखभाल की। उन्होंने उसे नाम दिया-माया।

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