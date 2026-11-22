{"_id":"6b01fe178fedb444d8050b06","slug":"maharashtra-hindi-news-updates-mos-yogesh-kadam-mumbai-bmc-nagpur-pune-education-politics-crime-cm-fadnavis-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र अपडेट्स: इमारत की पार्किंग में आग, 18 वाहन खाक; पुणे के कॉलेज की लिफ्ट में 12 घंटे फंसी रही छात्रा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

महाराष्ट्र के पुणे में रविवार तड़के कोंढवा इलाके में एक चार मंजिला इमारत की पार्किंग में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि आग में 16 दोपहिया, एक तिपहिया और एक चारपहिया कुल 18 वाहन जलकर खाक हो गए। इसके अलावा, इमारत की लिफ्ट और बिजली की वायरिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पार्किंग से लगभग 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उनके मुताबिक,भाग्यौदय नगर की लेन नंबर 34 की रिहायशी इमारत में तड़के 3:19 बजे आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने घने धुएं से भरी इमारत में आग बुझाने का काम शुरू किया। इस दौरान दमकलकर्मियों ने वहां रहने वाले लगभग 35 लोगों को छत पर पहुंचाया। दमकल विभाग ने 20 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया। इससे आग आसपास की इमारतों तक नहीं फैली। विज्ञापन पुणे के कॉलेज की लिफ्ट में 12 घंटे फंसी रही छात्रा, सुरक्षित निकाला महाराष्ट्र के पुणे में इंजीनियरिंग की एक छात्रा कॉलेज की लिफ्ट में करीब 12 घंटे तक फंसी रही। बीते बुधवार शाम लिफ्ट में तकनीकी खराबी आने से वह अंदर ही बंद हो गई थी। इसके बाद अगली सुबह पुलिस ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने रविवार को बताया कि 19 वर्षीय छात्रा लोनी कालभोर स्थित एमआईटी कॉलेज में पढ़ती है। बुधवार शाम करीब छह से सात बजे वह कक्षाएं खत्म होने के बाद पांचवीं मंजिल से लिफ्ट के जरिये नीचे आ रही थी। इस दौरान बार-बार बिजली जाने के कारण लिफ्ट बीच में ही बंद हो गई। उस समय कॉलेज में कोई अन्य छात्र मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को इसकी जानकारी नहीं मिली। छात्रा के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रात करीब नौ बजे परिवार ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों में तलाशी ली। इसके बाद छात्रा पांचवीं मंजिल पर लिफ्ट के अंदर फंसी मिली। उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं, पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन को पत्र लिखकर लिफ्ट की कार्यप्रणाली और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी मांगी है। विज्ञापन

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महाराष्ट्र में भीषण सूखे के चलते वृक्षारोपण अभियान का दायरा घटाया- फडणवीस

महाराष्ट्र में भीषण सूखे और पानी की कमी के कारण इस साल सरकार ने वृक्षारोपण अभियान का दायरा कम कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव के साथ एक कार्यक्रम में बताया कि राज्य के 80-90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे और जल संकट की स्थिति है। सीएम फडणवीस के मुताबिक, सरकार ने पांच साल में 300 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस साल पानी की कमी के कारण अभियान सीमित किया गया। उन्होंने कहा कि खेतों में पेड़ लगाने से मिट्टी का संरक्षण होगा और भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य में औसत बारिश सामान्य से केवल 15-20 प्रतिशत रहने के कारण जलाशय और जल भंडारण केंद्र सूख रहे हैं। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 310 से अधिक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।



सरकार मई 2027 तक जलयुक्त शिवार योजना के तीसरे चरण में 35 लाख जल संरक्षण संरचनाएं बनाने या पुनर्जीवित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इनमें पुराने ढांचों का सुधार और नए निर्माण शामिल हैं। फडणवीस ने कहा कि इन संरचनाओं के आसपास भी पेड़ लगाए जाएंगे। उन्होंने ईशा फाउंडेशन के अनुभव का लाभ लेने की बात कही। सद्गुरु ने वैज्ञानिक तरीके से वृक्ष आधारित खेती अपनाने पर जोर देते हुए बताया कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सकती है।

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10,767 किमी उड़ान भरकर लातूर पहुंचा कैद में पला गिद्ध

महाराष्ट्र के लातूर जिले में पहली बार गंभीर रूप से संकटग्रस्त भारतीय गिद्ध की मौजूदगी दर्ज की गई है। कैद में पले सात साल के मादा गिद्ध ने तीन राज्यों में 10,767 किलोमीटर की उड़ान भरकर वन्यजीव विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। गिद्ध को 18 नवंबर को लातूर के औसा तहसील क्षेत्र में देखा गया। F14/M99 टैग वाले इस गिद्ध को सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाया गया है। इसे हरियाणा के पिंजौर स्थित बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) केंद्र में पाला गया था। इस साल मेलघाट टाइगर रिजर्व के सोमथाना वन क्षेत्र में 15 गिद्धों के साथ इसे भी छोड़ा गया था।



ट्रैकिंग के अनुसार, गिद्ध ने 28 मई से उड़ान शुरू की और 20 नवंबर तक 10,767 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों से होकर गुजरा। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह घटना गिद्ध संरक्षण और पुनर्वास कार्यक्रमों की सफलता का संकेत है। भारतीय गिद्ध पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और मृत पशुओं को खाकर बीमारियों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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लातूर में जल संकट गहराया, उद्योगों को पानी की आपूर्ति रोकने की मांग

महाराष्ट्र के लातूर में बढ़ते जल संकट के बीच भाजपा नेता शिवाजीराव पाटिल कव्हेकर ने उद्योगों को पानी की आपूर्ति तत्काल रोकने और 24 हजार करोड़ रुपये की मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंजरा बांध में उपयोग योग्य पानी का भंडार केवल चार प्रतिशत बचा है, इसके बावजूद चीनी मिलों और उद्योगों को पानी दिया जा रहा है।



जन नायक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को अतिरिक्त जिलाधिकारी शिल्पा कर्मकार और निवासी उपजिलाधिकारी केशव नेतके को ज्ञापन सौंपकर पेयजल और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाए। कव्हेकर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों को प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मंजरा और जयकवाड़ी जैसे प्रमुख जलाशयों को जोड़ने वाली मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना क्षेत्र की दीर्घकालिक समस्या का समाधान कर सकती है। इसके अलावा, किसानों को तीन हेक्टेयर तक 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर फसल नुकसान मुआवजा, लंबित फसल बीमा भुगतान और कृषि व पशुपालन संबंधी कर्ज माफी देने की मांग भी की।

ठाणे में नौ लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब और कच्चा माल जब्त

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नौ लाख रुपये से अधिक मूल्य की शराब और कच्चा माल जब्त किया है। अधिकारियों ने 20 नवंबर को भायंदर पश्चिम के उत्तान रोड पर मुरधा क्रीक के पास नमक के मैदानों के उत्तर में छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान 1,400 लीटर देसी शराब, 19 हजार लीटर किण्वित मिश्रण, शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन, उपकरण और तस्करी में प्रयुक्त एक नाव बरामद की गई। नाव की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई गई है। आबकारी विभाग के मुताबिक, दिसंबर के त्योहारों और नए साल के जश्न को देखते हुए मिलावटी शराब से होने वाले स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा के अधिकारों को लेकर केंद्र के खिलाफ याचिका महाराष्ट्र सरकार ने वापस ली

महाराष्ट्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन और कार्रवाई से जुड़े अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के प्रवर्तन अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। अक्तूबर में राज्य के एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार याचिका वापस लेना चाहती है। हालांकि, उन्होंने याचिका वापस लेने के फैसले के पीछे कोई कारण स्पष्ट नहीं किया। इसके बाद अदालत ने सरकार की याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और मामले का निपटारा कर दिया। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और प्राधिकरण पर राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। याचिका वापस लिए जाने के बाद विवाद पर अदालत में आगे सुनवाई नहीं होगी।