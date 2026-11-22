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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन होने के बाद प्रदेश की राजनीति में एक नए राजनीतिक मोर्चे की चर्चा शुरू हो गई है। इसी गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने एक जनसभा में ओवैसी का नाम लिए बिना उन्हें हैदराबाद से आया मौलाना बताते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश में बहुत मचल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा, उस दिन फैसला हो जाएगा कि हैदराबाद भाग्यलक्ष्मीपुरम बन गया है और उनकी ओर से मौलाना को यह सौगात दे दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा और हैदराबाद से आए लोग एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। उन्होंने साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में वन माफिया, खनन माफिया और अन्य प्रकार के माफियाओं के सक्रिय होने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी जवाब देने में देर नहीं की।



ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि मुख्यमंत्री गुजरात से आने वाले लोगों के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश का नागरिक होने के नाते उन्हें किसी भी राज्य में जाने, रहने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। इसके लिए उन्हें किसी मुख्यमंत्री या सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ओवैसी ने अपने जवाब के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक मौजूदगी को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है। दरअसल, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन का ऐलान किया था। दोनों नेताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलकर उतरने की घोषणा की है। इस गठबंधन में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता देने की बात कही गई है। गठबंधन की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नए राजनीतिक मोर्चे को लेकर लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी ने भी साफ किया है कि उनका गठबंधन प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी के बीच शुरू हुई यह जुबानी जंग अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी किस दिशा में आगे बढ़ती है और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा प्रदेश की राजनीति में किस तरह अपनी भूमिका तय करता है।

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