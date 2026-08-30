{"_id":"6a943efef22d1bbc0304abec","slug":"aaj-ke-din-today-top-news-headlines-31-august-2026-pm-modi-putin-sco-summit-sc-hearing-kajri-teej-itr-filing-2026-08-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आज के दिन: एससीओ सम्मेलन में पुतिन से होगी पीएम मोदी की मुलाकात, ई20 पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

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आइए जानते हैं आज के वे प्रमुख राष्ट्रीय और धार्मिक घटनाक्रम जो देश की सुर्खियों में रहने वाले हैं...



1. एससीओ समिट में पीएम मोदी और पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात

किर्गिस्तान के बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बिश्केक पहुंचने से पहले पीएम मोदी उज्बेकिस्तान की यात्रा पर हैं। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के साथ-साथ पश्चिम एशिया और यूक्रेन जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है। खास बात यह है कि दोनों नेता इसके ठीक बाद भारत में 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, जिससे केवल 15 दिनों के अंदर दोनों वैश्विक नेताओं की दो बार मुलाकात होगी। विज्ञापन आज 31 अगस्त 2026 को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया है। देश के लिए राजनीतिक, कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक रूप से आज व्यस्त और अहम दिन होने जा रहा है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर बड़ी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर सुनवाई होगी।

2. गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम सीमा

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए उन सभी व्यवसायियों और पेशेवर करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज 31 अगस्त अंतिम तिथि है, जिनके खातों का टैक्स ऑडिट होना अनिवार्य नहीं है। आयकर विभाग ने करदाताओं से आखिरी मिनट की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने का अनुरोध किया है। विभाग के अनुसार, 27 अगस्त तक देश भर में सात करोड़ से अधिक रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। समय सीमा चूकने पर 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को 1,000 रुपये और उससे अधिक आय वाले करदाताओं को 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ सकती है।



3. दिल्ली मतदाता सूची का बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशन

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के पूरा होने के बाद आज दिल्ली निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची का मसौदा (ड्राफ्ट लिस्ट) जारी किया जाएगा। इसमें जिन लोगों का नाम शामिल नहीं होगा, वे नागरिक 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच फॉर्म 6 भरकर अपने नाम को वापस जुड़वाने या पता बदलने के दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

4. ई20 पेट्रोल की लेबलिंग और गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण (ई20) के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। जस्टिस एमएम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें देश के सभी पेट्रोल पंपों के डिस्पेंसिंग नॉजल पर इथेनॉल की सटीक मात्रा दर्शाने वाले लेबल अनिवार्य करने और ग्राहकों के फ्यूल बिल पर भी इसकी स्पष्ट जानकारी देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि पुरानी गाड़ियों की अनुकूलता जांचने के लिए एक राष्ट्रीय वाहन डेटाबेस तैयार किया जाए और साथ ही पर्यावरण व खाद्य सुरक्षा पर इथेनॉल उत्पादन के प्रभाव की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन हो।



5. राजनीतिक दलों को गुप्त नकद चंदे की वैधता पर शीर्ष अदालत का रुख

अदालती गलियारों से ही एक और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जो राजनीतिक दलों को दो हजार रुपये से कम के नकद चंदे प्राप्त करने की अनुमति देने वाले नियम को चुनौती देती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ खेम सिंह भाटी द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ए(डी) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है, क्योंकि यह गुप्त नकद चंदे की अनुमति देता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होती है और मतदाताओं का सूचना का अधिकार बाधित होता है।

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6. गोवा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, पेश होगा कड़ा धर्मांतरण रोधी विधेयक

गोवा विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुचर्चित गोवा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक, 2026 पेश करेगी। इस विधेयक को बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसमें बलपूर्वक, प्रलोभन देकर या विवाह के माध्यम से कराए गए धर्म परिवर्तन के लिए आजीवन कारावास और न्यूनतम 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। विपक्ष ने इस कानून की कड़ी आलोचना करते हुए इसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला बताया है।



7. कजरी तीज का पावन व्रत और शुभ मुहूर्त

उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं का पावन त्योहार कजरी तीज (जिसे कजली, बड़ी या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है) पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख-समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए कड़ा निर्जला व्रत रखेंगी, जबकि अविवाहित युवतियां अच्छे जीवनसाथी की कामना के लिए प्रार्थना करेंगी। चूंकि तृतीया तिथि आज सुबह 08:50 बजे समाप्त हो रही है, इसलिए सुबह की मुख्य पूजा को 8:50 बजे से पहले पूर्ण करने का शुभ मुहूर्त है। इस दिन नीम के पेड़ की पूजा करने, कजरी लोकगीत गाने और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की विशेष परंपरा है।

8. नौसेना के बेड़े में शामिल होगा डाइविंग सपोर्ट वेसल 'निपुण'

भारतीय नौसेना की गहरे समुद्र में अभियान चलाने की क्षमता को नई उड़ान देते हुए आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी) निपुण को नौसेना में कमीशन किया जाएगा। यह निस्तार श्रेणी का दूसरा नौसैन्य जहाज है, जिसे विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह पोत गहरे समुद्र में डाइविंग करने, सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन्स (पनडुब्बी बचाव कार्य) और जटिल पानी के नीचे की सैन्य कार्रवाइयों को कुशलता से अंजाम देने के लिए आधुनिकतम उपकरणों से लैस है।



9. आंध्र प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक 'वेलीगोंडा परियोजना' का उद्घाटन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू सूखाग्रस्त प्रकाशम जिले के कायाकल्प के लिए तैयार की गई वेलीगोंडा परियोजना के पहले चरण का आज ऐतिहासिक उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना मुख्यमंत्री नायडू के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि इसकी आधारशिला उन्होंने खुद 5 मार्च 1996 को अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रखी थी, और अब तीन दशकों के लंबे संघर्ष और रुकावटों के बाद वे ही इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस उद्घाटन के साथ ही नल्लामाला सागर में 10.7 टीएमसी पानी छोड़ा जाएगा, जिससे 1.1 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होगी और क्षेत्र की पानी की गंभीर समस्या का समाधान होगा।

10. सैन्य चिकित्सा सेवा के नए महानिदेशक संभालेंगे कमान

भारतीय सैन्य प्रशासनिक स्तर पर आज परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन की सेवानिवृत्त होने के बाद एयर मार्शल संदीप थरेजा को नए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालना है। एयर मार्शल थरेजा एक प्रतिष्ठित सैन्य चिकित्सक और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने करीब चार दशकों के करियर में भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की चिकित्सा तैयारियों को मजबूत करने और त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली 'भीष्म क्यूब' के संचालन में अहम भूमिका निभाई है।



11. समृद्धि महामार्ग पर यातायात प्रतिबंध का पहला चरण शुरू

महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए आज से एक आवश्यक एडवायजरी लागू हो रही है। सिनार इंटरचेंज और इगतपुरी इंटरचेंज के बीच हाईवे पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के तहत सीसीटीवी कैमरों की गैन्ट्री लगाने के लिए 31 अगस्त से अस्थायी रूप से ट्रैफिक ब्लॉक शुरू हो रहा है। पहले चरण में 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को सिन्नर से भरवीर के बीच ब्लॉक रहेगा। इस दौरान मुंबई जाने वाला मार्ग दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक और नागपुर जाने वाला मार्ग दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद रहेगा।