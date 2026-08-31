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Heavy rainfall expected in 19 states across the country, including UP; IMD issues high alert!
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यूपी समेत देश के 19 राज्यो में होगी भीषण बारिश, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:00 AM IST
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उत्तर भारत में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है और इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक, प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत समेत कई जिलों में तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बांदा में प्रदेश की सबसे ज्यादा 22 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 8 सेंटीमीटर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश के बीच कई इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, झांसी, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, बदायूं, आजमगढ़, इटावा, ललितपुर, वाराणसी, महोबा, सोनभद्र और बिजनौर समेत कई जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। लोगों को बारिश और गरज-चमक के दौरान खुले इलाकों, पेड़ों और कमजोर ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
मौसम प्रणाली के सक्रिय रहने के कारण उत्तर प्रदेश में अगले 5 से 6 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त और 1 सितंबर को गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। वहीं, 31 अगस्त से 5 सितंबर के बीच पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।
लगातार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों में खड़ी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालने की समुचित व्यवस्था रखें, ताकि जलभराव के कारण फसलों को नुकसान न हो। बारिश के दौरान सिंचाई, कीटनाशकों के छिड़काव और उर्वरक डालने का काम फिलहाल स्थगित रखने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं और बारिश के कारण सब्जियों तथा नए बागवानी पौधों के गिरने की आशंका को देखते हुए उन्हें उचित सहारा देने को कहा गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रह सकता है, ऐसे में प्रशासन के साथ आम लोगों और किसानों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।
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