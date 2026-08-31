ऑरोविल में ताड़ महोत्सव: बच्चों ने ताड़ से बनाया खाना, सीखी सदियों पुरानी परंपरा; क्यों खास है ये पेड़?

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जिस पेड़ के पत्तों पर सदियों तक तमिल साहित्य लिखा और सहेजा गया, उसी ताड़ को नई पीढ़ी से दोबारा जोड़ने की कोशिश शनिवार से यह शुरू हुई। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में ऑरोविल के इसाई अंबलम स्कूल में दो दिवसीय ताड़ महोत्सव शुरू हुआ, जिसमें बच्चों ने ताड़ से खाना बनाया, हस्तशिल्प तैयार किया और पारंपरिक खेलों में हिस्सा लिया। आयोजन ऑरविल फाउंडेशन और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर किया। इसमें ऑरोविल और आसपास के पुडुचेरी क्षेत्र के बच्चे, शिक्षक और अभिभावक शामिल हुए।