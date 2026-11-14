'एम्स में होगी तहव्वुर राणा की जांच': 26/11 के आरोपी को एनआईए कोर्ट से राहत; किन बीमारियों से है परेशान?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 14 Nov 2026 09:47 PM IST
सार
26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने अपनी सेहत को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उसे एम्स में जांच और पूरा इलाज देने का आदेश दिया है। उसे कौन-सी परेशानियां हैं और उसने अदालत से क्या आग्रह किया था? पढ़िए इस रिपोर्ट में।
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विस्तार
26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर बड़ी खबर है। दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को उसे पूरा इलाज देने का निर्देश दिया है। अदालत ने उसे एम्स में जांच कराने के लिए भी कहा है।
राणा ने अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें उसने कान, नाक और गले (ईएनटी) से जुड़ी समस्याओं और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया था।
इलाज के लिए क्या निर्देश दिए गए?
विशेष एनआईए अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि राणा को पूरा चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, उसकी जांच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कराई जाए।
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कानून की किताबें देने की मांग पर क्या फैसला हुआ?
कोर्ट ने राणा की कानून की किताबें उपलब्ध कराने की मांग भी मंजूर कर ली। उसने जेल नियमावली के अनुसार ये किताबें देने की अनुमति दी है। इनमें क्रिमिनल लॉ मैनुअल, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं।
कब से तिहाड़ जेल में बंद है तहव्वुर राणा?
तहव्वुर हुसैन राणा को अप्रैल 2025 में भारत प्रत्यर्पित किया गया था। इसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद है।
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राणा ने अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें उसने कान, नाक और गले (ईएनटी) से जुड़ी समस्याओं और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया था।
इलाज के लिए क्या निर्देश दिए गए?
विशेष एनआईए अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि राणा को पूरा चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, उसकी जांच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कराई जाए।
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कानून की किताबें देने की मांग पर क्या फैसला हुआ?
कोर्ट ने राणा की कानून की किताबें उपलब्ध कराने की मांग भी मंजूर कर ली। उसने जेल नियमावली के अनुसार ये किताबें देने की अनुमति दी है। इनमें क्रिमिनल लॉ मैनुअल, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं।
कब से तिहाड़ जेल में बंद है तहव्वुर राणा?
तहव्वुर हुसैन राणा को अप्रैल 2025 में भारत प्रत्यर्पित किया गया था। इसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद है।