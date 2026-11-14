'एम्स में होगी तहव्वुर राणा की जांच': 26/11 के आरोपी को एनआईए कोर्ट से राहत; किन बीमारियों से है परेशान?

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26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर बड़ी खबर है। दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को उसे पूरा इलाज देने का निर्देश दिया है। अदालत ने उसे एम्स में जांच कराने के लिए भी कहा है।