{"_id":"6af85102e7efc43465090e1c","slug":"khabaron-ke-khiladi-sonia-gandhi-memoir-belonging-a-journey-of-love-political-fallout-expert-analyse-2026-11-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"खबरों के खिलाड़ी: सोनिया गांधी के संस्मरण से गरमाया सियासी पारा, विश्लेषकों ने बताया विवाद सारा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

विज्ञापन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) के सामने आते ही राजनीतिक और साहित्यिक विमर्श तेज हो गया है। पुस्तक में आपातकाल के दौर, मेनका गांधी-वरुण गांधी से जुड़े पारिवारिक विवाद, बाबरी मस्जिद विध्वंस और गांधी परिवार के फैसलों को लेकर कई व्यक्तिगत व राजनीतिक खुलासे किए गए हैं। खबरों के खिलाड़ी में इस हफ्ते सोनिया गांधी की इसी पुस्तक पर चर्चा हुई। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक अनुराग वर्मा और विनोद अग्निहोत्री मौजूद रहे। विश्लेषकों ने इस किताब के सियासी मकसद, ऐतिहासिक दावों और सियासी घटनाक्रमों के जिक्र को लेकर अपनी दो-टूक राय रखी है।

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हर्षवर्धन त्रिपाठी: इस पुस्तक में न तो कोई साफ दृष्टि दिखती है और न ही कोई स्पष्ट ऐतिहासिक इरादा। आपातकाल की सारी ज्यादतियों का ठीकरा दिवंगत संजय गांधी पर फोड़कर राजीव गांधी को बेदाग साबित करने की कोशिश की गई है। मेनका गांधी को अपमानित करना और छोटे वरुण गांधी के लिए 'पॉलिटिकल प्रॉप' जैसे शब्द लिखना बेहद आपत्तिजनक है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में अनावश्यक जहर घुलता है। इसके अतिरिक्त, संघ के स्थापना वर्ष से लेकर अहमद पटेल के निधन के वर्ष तक, पुस्तक में कई गंभीर तथ्यात्मक गलतियां भरी पड़ी हैं। बाबरी मस्जिद ढहने पर रोने का संदर्भ छेड़कर सोनिया गांधी केवल कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट बैंक को दोबारा साधने का राजनीतिक प्रयास कर रही हैं।

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अनुराग वर्मा: किताब का एकमात्र राजनीतिक मकसद यही दिखता है कि इतिहास में कांग्रेस ने जितनी भी बड़ी भूलें कीं, उनका जिम्मा उन लोगों पर डाल दिया जाए जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। खुद को एक 'आदर्श बहू, आदर्श पत्नी' और मेनका गांधी को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। रेहान राजीव को गांधी परिवार के छठे वंशज के रूप में पेश कर आने वाले समय का नेतृत्व तय करने का प्रयास हुआ है। राजनीति से संन्यास की दहलीज पर खड़ी सोनिया गांधी बाबरी के बहाने केवल कांग्रेस का खोया हुआ मुस्लिम वोट बैंक वापस पाना चाहती हैं।

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