'अमेरिका में 2500 से अधिक उड़ानें रद्द': एअर इंडिया की फ्लाइट्स पर नहीं पड़ा असर; सभी समय पर कैसे पहुंचीं?

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अमेरिका में शनिवार को हजारों उड़ानें रद्द कर दी गईं। सैकड़ों उड़ानों में देरी भी हुई। इसकी वजह क्षेत्रीय हवाई यातायात नियंत्रण केंद्रों में संचार संबंधी परेशानी रही। इस बीच, एअर इंडिया ने कहा कि अमेरिका आने-जाने वाली उसकी सभी उड़ानें तय समय के अनुसार संचालित हुईं। इनमें कोई बड़ी देरी नहीं हुई।