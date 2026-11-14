गृह मंत्रालय: 135 प्रशिक्षु आईपीएस से गृह मंत्री अमित शाह का संवाद; राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था पर चर्चा

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78वें नियमित भर्ती बैच का बुनियादी प्रशिक्षण 8 दिसंबर 2025 को प्रारंभ हुआ था। इसके बाद 17 अक्टूबर 2026 को चरण-I प्रशिक्षण का समापन पासिंग आउट परेड के साथ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के साथ यह संवाद प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक अवसर रहा। इस अवसर ने भावी पुलिस नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशासन तथा जनसेवा के क्षेत्र में अपनी भावी जिम्मेदारियों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने का विशिष्ट मंच प्रदान किया।यह संवाद प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों में कर्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं राष्ट्रसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीधा संवाद किया। वर्तमान समय की पुलिसिंग को किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है, पुलिस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से परे भी अनेकों चुनौतियां हैं, इन विषयों पर सवाल जवाब हुए। साइबर क्राइम और ड्रग्स को कैसे खत्म किया जाए, इनके पीछे का आर्थिक तंत्र कैसे काम करता है, आदि विषयों को लेकर गृह मंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया।