आज के दिन: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की होगी मुलाकात, महिला एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल

पुतिन और पीएम मोदी का बैठक

शुरुआत प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर रहेंगे। इस बैठक में भारत के साथ नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को लेकर बातचीत का हो सकती है। पीएम मोदी-राष्ट्रपति पुतिन बातचीत के दौरान यूक्रेन युद्ध और शांति की कोशिशें भी अहम मुद्दा हो सकती हैं। रूस के अत्याधुनिक एसयू-57 लड़ाकू विमानों की बिक्री का मुद्दा दोनों देशों के बीच बातचीत के एजेंडे में शामिल है। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)