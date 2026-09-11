महाराष्ट्र: मंत्री अतुल सावे के भाई-भतीजे पर हमला, भतीजा आईसीयू में; पुणे पुलिस अफसरों पर एफआईआर की सिफारिश

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पुणे पुलिस अधिकारियों पर हिरासत में यातना के आरोप, FIR की सिफारिश

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने पुणे के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश हिरासत में यातना और अवैध हिरासत के आरोपों पर आधारित है। इसमें विधि से संघर्षरत बच्चों को वाहन के इंजन कवर से बांधकर सार्वजनिक रूप से घुमाना भी शामिल है। आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) को अपनी जांच रिपोर्ट को FIR मानने का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार पर भी आरोप हैं। आयोग ने जांच अपर पुलिस महानिदेशक (ADGP) स्तर के अधिकारी को सौंपने की सिफारिश की। एक जांच रिपोर्ट में भयानक पुलिस क्रूरता और मानसिक यातना का खुलासा हुआ। 21 जुलाई को भारती विद्यापीठ पुलिस थाने के कर्मियों ने तीन नाबालिगों को वाहन के इंजन कवर से बांधकर घुमाया था। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनसिंह पाटिल ने ध्वनि विस्तारक यंत्र पर उन्हें हत्या का संदिग्ध बताया। इससे वे भीड़ की हिंसा का शिकार बने। नाबालिगों को 20 से 24 जुलाई तक अवैध रूप से पुलिस हवालात में रखा गया और पीटा गया। MSHRC ने पाया कि कुमार, पुलिस उपायुक्त (DCP) मिलिंद मोहिते और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) राहुल अवेयर ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अपराधियों का साथ दिया। आयोग ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के उल्लंघन की ओर इशारा किया।

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महाराष्ट्र के मंत्री अतुल सावे ने वीडियो संदेश में बताया कि गुरुवार को उनके भाई अजीत सावे और भतीजे अमेय पर छत्रपति संभाजीनगर के खांडेवाड़ी क्षेत्र में हमला हुआ। यह घटना दोपहर करीब 12 बजे हुई, जब वे अपनी कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट जा रहे थे। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर रास्ता बदलने को कहा। बहस बढ़ने पर अमेय ने बात करने का प्रयास किया। हमलावरों ने अमेय को रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें स्थानीय अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। अजीत सावे की जेब से पैसे भी छीन लिए गए। सावे ने हमलावरों को आपराधिक मानसिकता का बताया। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और इंस्पेक्टर से सख्त कार्रवाई की मांग की। बिडकिन पुलिस स्टेशन के अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।