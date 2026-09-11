फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maharashtra Updates Ganpati Utsav minister Atul BMC Mumbai Nagpur Pune NCP BJP Shiv Sena Politics Crime news

महाराष्ट्र: मंत्री अतुल सावे के भाई-भतीजे पर हमला, भतीजा आईसीयू में; पुणे पुलिस अफसरों पर एफआईआर की सिफारिश

Fri, 11 Sep 2026 05:28 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 11 Sep 2026 05:28 AM IST
विज्ञापन
Maharashtra Updates Ganpati Utsav minister Atul BMC Mumbai Nagpur Pune NCP BJP Shiv Sena Politics Crime news
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
महाराष्ट्र के मंत्री अतुल सावे ने वीडियो संदेश में बताया कि गुरुवार को उनके भाई अजीत सावे और भतीजे अमेय पर छत्रपति संभाजीनगर के खांडेवाड़ी क्षेत्र में हमला हुआ। यह घटना दोपहर करीब 12 बजे हुई, जब वे अपनी कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट जा रहे थे। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर रास्ता बदलने को कहा। बहस बढ़ने पर अमेय ने बात करने का प्रयास किया। हमलावरों ने अमेय को रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें स्थानीय अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। अजीत सावे की जेब से पैसे भी छीन लिए गए। सावे ने हमलावरों को आपराधिक मानसिकता का बताया। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और इंस्पेक्टर से सख्त कार्रवाई की मांग की। बिडकिन पुलिस स्टेशन के अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।
विज्ञापन


पुणे पुलिस अधिकारियों पर हिरासत में यातना के आरोप, FIR की सिफारिश
महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने पुणे के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश हिरासत में यातना और अवैध हिरासत के आरोपों पर आधारित है। इसमें विधि से संघर्षरत बच्चों को वाहन के इंजन कवर से बांधकर सार्वजनिक रूप से घुमाना भी शामिल है। आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) को अपनी जांच रिपोर्ट को FIR मानने का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार पर भी आरोप हैं। आयोग ने जांच अपर पुलिस महानिदेशक (ADGP) स्तर के अधिकारी को सौंपने की सिफारिश की। एक जांच रिपोर्ट में भयानक पुलिस क्रूरता और मानसिक यातना का खुलासा हुआ। 21 जुलाई को भारती विद्यापीठ पुलिस थाने के कर्मियों ने तीन नाबालिगों को वाहन के इंजन कवर से बांधकर घुमाया था। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनसिंह पाटिल ने ध्वनि विस्तारक यंत्र पर उन्हें हत्या का संदिग्ध बताया। इससे वे भीड़ की हिंसा का शिकार बने। नाबालिगों को 20 से 24 जुलाई तक अवैध रूप से पुलिस हवालात में रखा गया और पीटा गया। MSHRC ने पाया कि कुमार, पुलिस उपायुक्त (DCP) मिलिंद मोहिते और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) राहुल अवेयर ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अपराधियों का साथ दिया। आयोग ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के उल्लंघन की ओर इशारा किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed