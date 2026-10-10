फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Humour ›   Beggar With 21 Wives Viral Video Of Meru Miah Leaves Internet Shocked

वायरल वीडियो: 21 शादियां, रोज नई पत्नी के साथ निकलते हैं भीख मांगने, वीडियो देख लोग हुए हैरान

Sat, 10 Oct 2026 03:21 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 10 Oct 2026 03:21 PM IST
सार

Viral Video: बांग्लादेश के मेरू मियां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पेशे से भिखारी मेरू मियां 21 शादियां कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

विज्ञापन
Beggar With 21 Wives Viral Video Of Meru Miah Leaves Internet Shocked
भिखारी की 21 बीवियां - फोटो : X@Tushar_KN

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर इन दिनों बांग्लादेश के एक शख्स, जिसका नाम मेरू मियां है कि खूब चर्चा में हैं। वजह है उनका वायरल वीडियो, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अब तक 21 शादियां की हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेरू मियां खुद अपनी सभी पत्नियों के नाम नहीं बता पाए। यही कारण है कि इंटरनेट पर लोग उनके बारे में तरह-तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।

विज्ञापन


सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
वायरल पोस्ट के मुताबिक मेरू मियां पेशे से भिखारी हैं और भीख मांगकर ही अपना घर चलाते हैं। वीडियो में जब उनसे उनकी पत्नियों के नाम पूछे गए तो वह सिर्फ आठ नाम ही बता सके। उन्होंने शीला, नरगिस, सेलेना, आलिया, तारा, ज्योत्सना, राबिया और पारुल के नाम गिनाए। बाकी पत्नियों के नाम उन्हें याद नहीं आ सके।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


पत्नियों के नाम नहीं है याद
वीडियो के साथ साझा किए गए कैप्शन में बताया गया है कि मेरू मियां की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इतनी पत्नियों के बीच सभी के नाम याद रखना उनके लिए आसान नहीं है। यही बात सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रही है।

शादी के लिए नहीं किया किसी महिला को प्रपोज
जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्हें 21 पत्नियां कैसे मिलीं तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। मेरू मियां का कहना है कि उन्होंने कभी किसी महिला को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। उनके मुताबिक महिलाएं खुद उनसे शादी करना चाहती थीं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ महिलाएं उनसे उम्र में बड़ी थीं, लेकिन वह किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए शादी के लिए मना नहीं कर पाए।


अलग-अलग पत्नियों के साथ जाता है भीख मांगने
दावे के अनुसार मेरू मियां की पत्नियां भी उनके काम में साथ देती हैं। बताया गया है कि रोज अलग-अलग पत्नी उनके साथ भीख मांगने जाती है और इसी तरह परिवार का खर्च चलता है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कई यूजर्स यह जानना चाहते हैं कि मेरू मियां के कितने बच्चे हैं। वहीं कुछ लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान हो सकता है। एक यूजर ने यह भी लिखा कि उसे लगा था कि चार शादियां ही कानूनी तौर पर संभव हैं। हालांकि, वायरल वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मेरू मियां की कहानी इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed