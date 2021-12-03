Una News: ऊना शहर में नई स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम जल्द होगा शुरू

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शहर के कई हिस्सों में रात के समय पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर गलियों, संपर्क मार्गों और कम आवाजाही वाले क्षेत्रों में अंधेरा रहने से लोगों को आवागमन में दिक्कतें पेश आती हैं। शाम ढलने के बाद इन क्षेत्रों में आवाजाही करने वाले लोगों को कई बार असुविधा झेलनी पड़ती है। ऐसे में नई स्ट्रीट लाइटें लगने से शहरवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा नगर निगम में शामिल हुए 14 पंचायत क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। नगर निगम की ओर से लाइटें लगाने के लिए विभिन्न वार्डों में स्थान चिह्नित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत उन गलियों और सड़कों को ध्यान में रखा जाएगा, जहां रोशनी की व्यवस्था बेहतर करने की आवश्यकता है। स्थान चयन के बाद संबंधित क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें स्थापित करने की योजना को अमलीजामा पहनाया जाएगा। इससे शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रकाश व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। नई स्ट्रीट लाइटें स्थापित होने से रात के समय शहर की सड़कें और गलियां रोशन होंगी। इससे लोगों को पैदल चलने और वाहनों से आवागमन करने में सुविधा मिलेगी। वहीं अंधेरे वाले स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था होने से स्थानीय निवासियों की परेशानी भी कम होगी। नगर निगम की इस पहल से शहर में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया जाएगा।शहर में स्ट्रीट लाइटें लगाने को लेकर जल्द कार्य शुरू होगा। इसे लेकर योजना तैयार की जा रही है।-पृथी पाल सिंह, आयुक्त नगर निगम ऊना