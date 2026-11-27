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‘एक युद्ध नशे के विरुद्ध’ थीम पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग के विजेता को तीन लाख और उपविजेता को दो लाख रुपये दिए जाएंगे। सीनियर वर्ग में तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 21-21 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि पांचवें, छठे, सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली टीमों को 5100-5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीनियर वर्ग के सबसे बेहतरीन दो खिलाड़ियों को 11-11 हजार की इनामी राशि से नवाजा जाएगा। इसी वर्ग में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऊना जिले के 10 बेहतरीन खिलाड़ियों को एलईडी देकर सम्मानित किया जाएगा।इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अंडर-17 वर्ग की प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। इसमें विजेता टीम को 21000 और उपविजेता को 15000 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा।आयोजकों में वाईएफसी खड्ड क्लब के महासचिव अश्वनी दत्ता और ग्राम पंचायत खड्ड अपर के उपप्रधान अमित दत्ता ने बताया कि खड्ड सहित आसपास के कई गांव पंजाब की सीमा से सटे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नशा तस्करों की सक्रियता के चलते युवाओं को नशे से बचाना बड़ी चुनौती है। इसी चिंता को देखते हुए क्लब ने खेल को नशे के खिलाफ अभियान का माध्यम बनाया है।खास बात यह कि प्रतियोगिता में प्रदेश के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, रेलवे, सेना व विभिन्न राज्यों की पुलिस टीमें भी हिस्सा लेती हैं। प्रतियोगिता में कई विदेशी खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा से दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हैं। यह आयोजन बिना किसी बड़ी सरकारी आर्थिक सहायता के ग्रामीणों और खेल प्रेमियों के सहयोग से किया जाता है।