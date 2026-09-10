Una News: ऊना में देरी से पहुंचीं तीन ट्रेनें

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ऊना। ऊना रेलवे स्टेशन पर वीरवार को रेल यात्रियों को ट्रेनों की लेटलतीफी से परेशानी झेलनी पड़ी। हरिद्वार-अंब अंदौरा ट्रेन निर्धारित समय से 23 मिनट देरी से ऊना पहुंची। इसके अलावा गांधीनगर कैपिटल ट्रेन भी 16 मिनट विलंब से स्टेशन पहुंची। वहीं, यात्रियों की पसंदीदा वंदे भारत ट्रेन भी करीब 10 मिनट देरी से ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन पर लगातार ट्रेनों के देरी से पहुंचने को लेकर यात्रियों में नाराजगी भी देखी गई। यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों के समय पर संचालन से ही वे आगे की बस या अन्य कनेक्टिविटी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बना पाते हैं। ऐसे में ट्रेनों के विलंब से पहुंचने पर पूरा यात्रा कार्यक्रम प्रभावित हो जाता है।