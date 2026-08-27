Una News: रक्षाबंधन पर्व पर ऊना के बाजारों में खूब रही चहल-पहल

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एचआरटीसी में बहनों के लिए फ्री सफर, शिकायत नंबर जारी

बहनों के लिए रक्षाबंधन पर्व पर एचआरटीसी की ओर से बस में निशुल्क सफर करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक रहेगी। किसी प्रकार की असुविधा के लिए 01975 223938 पर संपर्क किया जा सकता है। विज्ञापन





इस बार राखियों के रेट पिछले साल जैसे ही है, इसलिए खरीदारी में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि मिठाई के दाम बढ़ने से त्योहार का कुल बजट बढ़ गया है। भाई के लिए राखी के साथ मिठाई देना परंपरा है, इसलिए मिठाई कम मात्रा में खरीदने का विचार करना पड़ रहा है। विज्ञापन विज्ञापन

-रितु शर्मा, बडहाला।

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राखियां खरीदने में इस बार ज्यादा महंगाई महसूस नहीं हुई। दुकानदारों ने पिछले साल के आसपास ही रेट बताए हैं लेकिन मिठाई के दाम बढ़े हुए हैं। परिवार में कई भाइयों को राखी बांधनी हो तो मिठाई पर खर्च काफी बढ़ जाता है। महंगाई के कारण अब लोग कीमत देखकर ही मिठाई की मात्रा तय कर रहे हैं।

-पूजा शर्मा, चताड़ा



इस बार राखियों के दाम पिछले साल के आसपास ही रखे गए हैं। बाजार में सस्ती से लेकर महंगी और डिजाइनर राखियां उपलब्ध हैं लेकिन सामान्य राखी खरीदने वाले ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है। त्योहार वाले दिन अच्छी बिक्री रहने की उम्मीद है।

-अनुराग शर्मा, राखी विक्रेता ऊना

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चीनी मिठाई बनाने में प्रमुख सामग्री है। इसके दाम बढ़ने का सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ता है। इस बार ग्राहकों को भी मिठाई के बढ़े हुए रेट का सामना करना पड़ रहा है। हमारी कोशिश है कि ग्राहकों पर ज्यादा बोझ न पड़े और गुणवत्ता भी बरकरार रहे।

-सुरेश कुमार, हलवाई, ऊना



मिठाई दाम पहले अब



गुलाब जामुन 180 200

रसगुल्ले 200 240

बेसन 180 200

मोतीचूर लड्डू 180 220

बेसन लड्डू 200 240

पेठा 400 430

कलाकंद 400 430

पतिसा 240 260

सिंपल बर्फी 400 440

मलाई बर्फी 450 500

पेड़ा बर्फी 300 340

चने की बर्फी 460 500

जलेबी 240 से 350, 400 तक एचआरटीसी में बहनों के लिए फ्री सफर, शिकायत नंबर जारीबहनों के लिए रक्षाबंधन पर्व पर एचआरटीसी की ओर से बस में निशुल्क सफर करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक रहेगी। किसी प्रकार की असुविधा के लिए 01975 223938 पर संपर्क किया जा सकता है।इस बार राखियों के रेट पिछले साल जैसे ही है, इसलिए खरीदारी में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि मिठाई के दाम बढ़ने से त्योहार का कुल बजट बढ़ गया है। भाई के लिए राखी के साथ मिठाई देना परंपरा है, इसलिए मिठाई कम मात्रा में खरीदने का विचार करना पड़ रहा है।-रितु शर्मा, बडहाला।राखियां खरीदने में इस बार ज्यादा महंगाई महसूस नहीं हुई। दुकानदारों ने पिछले साल के आसपास ही रेट बताए हैं लेकिन मिठाई के दाम बढ़े हुए हैं। परिवार में कई भाइयों को राखी बांधनी हो तो मिठाई पर खर्च काफी बढ़ जाता है। महंगाई के कारण अब लोग कीमत देखकर ही मिठाई की मात्रा तय कर रहे हैं।-पूजा शर्मा, चताड़ाइस बार राखियों के दाम पिछले साल के आसपास ही रखे गए हैं। बाजार में सस्ती से लेकर महंगी और डिजाइनर राखियां उपलब्ध हैं लेकिन सामान्य राखी खरीदने वाले ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है। त्योहार वाले दिन अच्छी बिक्री रहने की उम्मीद है।-अनुराग शर्मा, राखी विक्रेता ऊनाचीनी मिठाई बनाने में प्रमुख सामग्री है। इसके दाम बढ़ने का सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ता है। इस बार ग्राहकों को भी मिठाई के बढ़े हुए रेट का सामना करना पड़ रहा है। हमारी कोशिश है कि ग्राहकों पर ज्यादा बोझ न पड़े और गुणवत्ता भी बरकरार रहे।-सुरेश कुमार, हलवाई, ऊनामिठाई दाम पहले अबगुलाब जामुन 180 200रसगुल्ले 200 240बेसन 180 200मोतीचूर लड्डू 180 220बेसन लड्डू 200 240पेठा 400 430कलाकंद 400 430पतिसा 240 260सिंपल बर्फी 400 440मलाई बर्फी 450 500पेड़ा बर्फी 300 340चने की बर्फी 460 500जलेबी 240 से 350, 400 तक

ऊना। रक्षाबंधन को लेकर वीरवार को ऊना के बाजारों में खूब चहल-पहल रही। दिनभर दुकानों पर राखी की खरीद को लेकर ग्राहकों की खासी भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों की कलाई सजाने के लिए राखी, मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई और अन्य सामान की खरीदारी की। बच्चों में भी राखी को लेकर उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने अपनी पसंद के अनुसार अभिभावकों के साथ राखी की खरीदारी की। इस बीच कई दुकानदारों ने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उपहारों का ऑफर भी दिया। दूसरी ओर रक्षाबंधन के त्योहार पर इस बार बाजार में महंगाई का असर सबसे ज्यादा मिठाइयों पर दिखाई पड़ा है। चीनी के दाम बढ़ने के कारण मिठाई तैयार करने की लागत बढ़ गई है, जिसके चलते कई मिठाइयों के दामों में 20 से 30 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, राहत की बात यह है कि राखियों के दामों में कोई खास बदलाव नहीं आया है और पिछले साल के दामों अनुसार ही बिक रही हैं। इससे राखी खरीदने पहुंच रही महिलाओं को कुछ राहत मिल रही है। बाजार में राखियां 20 से लेकर 300 रुपये तक उपलब्ध हैं लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इस बार राखियों के रेट में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। दूसरी ओर मिठाई खरीदने पर ग्राहकों को पिछले साल की तुलना में अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है।