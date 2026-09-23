Una News: हैंडबाल में जखेड़ा ने बाथू स्कूल को 19-2 से हराया

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प्रतियोगिता के पहले दिन हैंडबाल का मुकाबला खेला गया, जिसमें जखेड़ा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाथू को हराकर 19-2 से जीत दर्ज की। जखेड़ा के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाते हुए लगातार गोल किए और मैच में बढ़त बनाए रखी। बाथू की टीम ने वापसी का प्रयास किया लेकिन जखेड़ा की मजबूत रक्षापंक्ति और आक्रामक खेल के सामने अंतर कम नहीं कर सकी। उपनिदेशक जिला उच्च शिक्षा विभाग अनिल कुमार तक्खी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय पर इंदिरा स्टेडियम ऊना के प्रधानाचार्य एवं आयोजन सचिव के समक्ष रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के आगामी दो दिनों में विभिन्न खेल के मुकाबले होंगे।प्रतियोगिता के सुचारु संचालन के लिए शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं और डीपीई की ड्यूटियां निर्धारित कर दी हैं। विभाग की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार रायंसरी स्कूल के प्रवक्ता कुलदीप राज और बदेहड़ा लोअर स्कूल के सतनाम सिंह को डीडीएसई ऊना कार्यालय रिकॉर्ड से संबंधित जिम्मेदारी दी गई है। द्वितीय ऊना स्कूल के प्रवक्ता विनोद कुमार को वुशू और ईसपुर स्कूल के राजिंद्र कुमार बैंस को थोडा खेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।समूर कलां स्कूल के प्रवक्ता रविंद्र कुमार शर्मा को पर्यवेक्षक की ड्यूटी दी गई है। यह जिम्मेदारी ईसपुर स्कूल के प्रवक्ता एवं डीपीई यशपाल के स्थान पर सौंपी गई है। वहीं, द्वितीय ऊना स्कूल के प्रवक्ता राजन शर्मा जूडो प्रतियोगिता की जिम्मेदारी संभालेंगे।