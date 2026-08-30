Una News: मेले के बाद भी चिंतपूर्णी में आस्था की रौनक

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रविवार शाम तक करीब 10 हजार श्रद्धालु मां के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त कर चुके थे। मेले के दौरान उमड़ी भारी भीड़ के बाद भी मंदिर परिसर और बाजार में रौनक बनी रही। श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी होने के बावजूद मंदिर में व्यवस्थाएं सामान्य रहीं।रविवार को मां चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।श्रद्धालु रिपन कुमार, पूजा देवी, कविता, यशपाल, सिद्धांत सूद, अमित कुमार, रोहित कुमार, तमन्ना और शुभम ने बताया कि मां चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचकर उन्हें बेहद शांति और सुखद अनुभूति हुई। मेले के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में व्यवस्थाएं ठीक होने के कारण उन्हें दर्शन करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई।श्रावण अष्टमी मेले के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे थे। मेला समाप्त होने के बाद रविवार को भी श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या रही। इससे चिंतपूर्णी बाजार में भी रौनक देखने को मिली। दुकानदारों और कारोबारियों के चेहरे पर श्रद्धालुओं की आवाजाही से खुशी नजर आई।मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर ने बताया कि श्रावण अष्टमी मेले के बाद रविवार को भी मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या रही। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में सभी व्यवस्थाएं सामान्य रहीं। सुचारु और सुविधाजनक दर्शन करवाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।