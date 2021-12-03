Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   The junior state-level volleyball tournament will begin in Bangana today.

Una News: बंगाणा में आज से शुरू होगी जूनियर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता

Sat, 14 Nov 2026 12:38 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 14 Nov 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
The junior state-level volleyball tournament will begin in Bangana today.
बंगाणा (ऊना)। बंगाणा में शनिवार से तीन दिवसीय जूनियर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज होगा। इसमें प्रदेशभर के युवा खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा और दमखम दिखाएंगे।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों से महिला और पुरुष वर्ग की कुल 24 टीमें भाग लेंगी। करीब 576 खिलाड़ियों की मौजूदगी में होने वाले इस आयोजन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा।
विज्ञापन

राज्य वॉलीबॉल संघ के महासचिव मदन राणा ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले से एक महिला और एक पुरुष टीम हिस्सा लेगी। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर हिमाचल प्रदेश की अंडर-18 महिला और पुरुष वॉलीबॉल टीमों का चयन किया जाएगा। चयनित टीमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।
मदन राणा ने कहा कि भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर के प्रयासों से बंगाणा में दूसरी बार अंडर-18 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर जिला वॉलीबॉल संघ के सलाहकार चरणजीत शर्मा और जिला महामंत्री राजेंद्र ठाकुर रिंकू भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed