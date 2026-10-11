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Una News: तलवारबाजी के दांव-पेच सीख रहे 30 खिलाड़ी

Mon, 12 Oct 2026 05:28 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 12 Oct 2026 05:28 AM IST
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30 athletes learning fencing techniques
मैड़ी में 10 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, एनआईएस कोच तनुराग गुप्ता दे रहे प्रशिक्षण
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राष्ट्रीय स्तर की तैयारी पर जोर, खिलाड़ियों को सिखाईं जा रहीं तकनीकें

संवाद न्यूज एजेंसी
अंब (ऊना)। मॉडर्न आईटीआई मैड़ी के प्रांगण में तलवारबाजी का 10 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इसमें क्षेत्र के करीब 30 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। एनआईएस कोच तनुराग गुप्ता खिलाड़ियों को तलवारबाजी की बारीकियां, तकनीकें और बेहतर प्रदर्शन के गुर सिखा रहे हैं।
शिविर में सोमाया भारद्वाज, तुषार, अखिलेश, आशिया, अश्मिता, परियंशिका, रुहानी, अर्शिया, काश्वी, कृधा, बवनीत कौर, जैसन ठाकुर, रियांश शर्मा, शाहीन, आलिया, रिधांश, विश्वजीत, अनुभव, नयनी, ओजस भारद्वाज, संयम शर्मा, आराध्या, स्वास्तिक, अर्नव ठाकुर और आयरश ठाकुर सहित अन्य खिलाड़ी नियमित अभ्यास कर रहे हैं।
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शिविर के दौरान हिमाचल प्रदेश तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष शादीलाल गोस्वामी ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके अभ्यास और प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास करने, अनुशासन बनाए रखने और पूरी लगन से खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
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हिमाचल प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन के महासचिव अतुल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में तलवारबाजी युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने और उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मददगार साबित होंगे।
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