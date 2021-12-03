Una News: ब्राह्मण कल्याण सभा ने मनुस्मृति का पोस्टर जलाने का किया विरोध

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संतोषगढ़ (ऊना)। नगर परिषद ब्राह्मण कल्याण सभा संतोषगढ़ के पदाधिकारियों ने वीरवार को बैठक की। इस मौके सभा के पदाधिकारियों ने ऊना में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से मनुस्मृति का पोस्टर जलाए जाने का पुरजोर विरोध किया। पदाधिकारियों ने मांग की है कि युवा कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। सभा पदाधिकारियों के अनुसार मनुस्मृति हिन्दू धार्मिक एवं सामाजिक परंपरा से संबंधित एक प्राचीन ग्रंथ है और सार्वजनिक रूप से इसकी प्रतियां जलाए जाने से हिन्दू समाज के एक वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ब्राह्मण कल्याण सभा ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि प्रदर्शन से संबंधित वीडियो, फोटो, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच की जाए। इस अवसर पर ब्राह्मण कल्याण सभा के प्रधान शशि कांत, महासचिव डॉ. गुलशन शर्मा, उपाध्यक्ष महेश चब्बा, कोषाध्यक्ष बलराम चब्बा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक वासुदेवा, रमेश शर्मा, भूषण पलाद आदि उपस्थित रहे।