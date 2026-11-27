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कार्यक्रम की शुरुआत सुबह की प्रार्थना सभा से हुई। छात्रा शगुन शर्मा ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई। इसके बाद स्कूल के सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों ने संविधान के नियमों पर चलने और देश के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ ली। कई बच्चों ने मंच से संविधान दिवस की अहमियत पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पोस्टर मेकिंग और प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में नैंसी, जीविका, मन्नत चौधरी, हरप्रीत कौर और राजकुमारी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में चार टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें टीम बी पहले और टीम डी दूसरे स्थान पर रही। नोडल अधिकारी राजेश कुमार धीमान ने बच्चों को संविधान का सम्मान करने और अधिकारों व कर्तव्यों को समझने की अहमियत बताई। प्रधानाचार्य विनोद बिन्याल ने संविधान को लोकतंत्र की मजबूत नींव बताते हुए अधिकारों के साथ कर्तव्यों के पालन पर जोर दिया। समारोह के अंत में प्रधानाचार्य विनोद बिन्याल और स्टाफ ने सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को इनाम देकर उनका हौसला बढ़ाया।