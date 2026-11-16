Una News: अंब से किन्नू तक लावारिस गोवंश के गले में पहनाए रेडियम पट्टे

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अभियान में सुरेश सोनी, हरदेव कुमार, अमित शर्मा, सुनील कुमार, गब्बर, सुरिंदर सिंह, सुशांत और रवि पटियाल ने सक्रिय भूमिका निभाई। समाजसेवियों ने सावधानीपूर्वक गोवंश को पकड़कर उनके गले में रेडियम पट्टे पहनाए। वाहन की रोशनी पड़ने से रेडियम पट्टे चमकते हैं, जिससे चालक दूर से ही पशुओं की मौजूदगी पहचान सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य बेजुबान पशुओं की सुरक्षा के साथ वाहन चालकों की जान बचाना भी है।

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नंदपुर (ऊना)। सड़कों पर लावारिस घूम रहे गोवंश और वाहन चालकों को रात के समय सड़क हादसों से बचाने के लिए समाजसेवियों ने सराहनीय पहल की है। अंब से किन्नू तक क्षेत्र में घूम रहे लावारिस गोवंश के गले में रेडियम वाले चमकीले पट्टे पहनाए गए ताकि अंधेरे में वाहन चालकों को पशु दूर से ही दिखाई दे सकें और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो।