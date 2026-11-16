Una News: स्वां नदी के घाट पर छठ महापर्व की धूम

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छठ पूजा के लिए घाट को विशेष रूप से सजाया गया था। व्रती महिलाएं फल, गन्ना, नारियल और प्रसाद से सजी पूजा की टोकरियां लेकर पहुंचीं। सूर्यास्त के समय विधिवत पूजा-अर्चना के साथ अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू हुआ। छठी मैया के पारंपरिक गीतों से घाट का माहौल भक्तिमय हो गया। राम कुमार ने कहा कि छठ महापर्व भारतीय संस्कृति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। भगवान सूर्य की उपासना के माध्यम से श्रद्धालु स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व सामाजिक भाईचारे और सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूत करता है। मंतोरी देवी ने बताया कि व्रती महिलाएं पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत रखती हैं। छठ महापर्व महिलाओं की आस्था, त्याग और समर्पण का प्रतीक है।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ महापर्व चार दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान है। इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है, जिसके बाद खरना, संध्या अर्घ्य और अंतिम दिन उषा अर्घ्य दिया जाता है। पर्व की विशेषता डूबते और उगते सूर्य की उपासना करना है। श्रद्धालु सूर्यदेव को जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत मानकर परिवार की सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं।