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Una News: स्वां नदी के घाट पर छठ महापर्व की धूम

Mon, 16 Nov 2026 05:46 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 16 Nov 2026 05:46 PM IST
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Festivities of the Chhath festival at the banks of the Swan River
नंदपुर (ऊना)। जिला ऊना के गांव अंदौरा स्थित स्वां नदी के घाट पर छठ महापर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे। व्रती महिलाओं ने नदी के जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना की।
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छठ पूजा के लिए घाट को विशेष रूप से सजाया गया था। व्रती महिलाएं फल, गन्ना, नारियल और प्रसाद से सजी पूजा की टोकरियां लेकर पहुंचीं। सूर्यास्त के समय विधिवत पूजा-अर्चना के साथ अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू हुआ। छठी मैया के पारंपरिक गीतों से घाट का माहौल भक्तिमय हो गया। राम कुमार ने कहा कि छठ महापर्व भारतीय संस्कृति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। भगवान सूर्य की उपासना के माध्यम से श्रद्धालु स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि की कामना करते हैं। यह पर्व सामाजिक भाईचारे और सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूत करता है। मंतोरी देवी ने बताया कि व्रती महिलाएं पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत रखती हैं। छठ महापर्व महिलाओं की आस्था, त्याग और समर्पण का प्रतीक है।
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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ महापर्व चार दिनों तक चलने वाला अनुष्ठान है। इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है, जिसके बाद खरना, संध्या अर्घ्य और अंतिम दिन उषा अर्घ्य दिया जाता है। पर्व की विशेषता डूबते और उगते सूर्य की उपासना करना है। श्रद्धालु सूर्यदेव को जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत मानकर परिवार की सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
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