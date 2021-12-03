Una News: नंदपुर स्वां नदी में अवैध खनन की जांच को डीसी को सौंपा ज्ञापन

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नंदपुर (ऊना)। तहसील अंब के गांव नंदपुर में स्वां नदी क्षेत्र में स्थित निजी भूमि पर एक क्रशर से जुड़े कुछ लोगों पर कथित अवैध खनन के आरोप लगे हैं। इस संबंध में नंदपुर निवासी राकेश कुमार ने उपायुक्त ऊना जतिन लाल को शिकायत सौंपकर मामले की जांच करवाने की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी निजी भूमि पर एचएसडी स्टोन क्रशर से जुड़े लोगों द्वारा करीब 10 वर्षों से कथित तौर पर खनन किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे उनकी भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। शिकायत में लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। राकेश कुमार के अनुसार 19 अगस्त को उनकी भूमि पर कथित खनन गतिविधि के दौरान एक जेसीबी और टिपर मौके पर मिले थे। उन्होंने इस संबंध में वीडियो और तस्वीरें पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करवाने का दावा किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि साक्ष्य उपलब्ध करवाने के बावजूद मामले में अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। राकेश कुमार ने उपायुक्त से मामले की मौके पर जांच करवाने, निजी भूमि पर यदि खनन गतिविधि नियमों के विपरीत पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने और भूमि को हुए नुकसान की जांच करवाने की मांग की है।