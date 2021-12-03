फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Memorandum submitted to the DC seeking an inquiry into illegal mining in the Nandpur Swan River.

Una News: नंदपुर स्वां नदी में अवैध खनन की जांच को डीसी को सौंपा ज्ञापन

Tue, 01 Sep 2026 12:28 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 01 Sep 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
Memorandum submitted to the DC seeking an inquiry into illegal mining in the Nandpur Swan River.
नंदपुर (ऊना)। तहसील अंब के गांव नंदपुर में स्वां नदी क्षेत्र में स्थित निजी भूमि पर एक क्रशर से जुड़े कुछ लोगों पर कथित अवैध खनन के आरोप लगे हैं। इस संबंध में नंदपुर निवासी राकेश कुमार ने उपायुक्त ऊना जतिन लाल को शिकायत सौंपकर मामले की जांच करवाने की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी निजी भूमि पर एचएसडी स्टोन क्रशर से जुड़े लोगों द्वारा करीब 10 वर्षों से कथित तौर पर खनन किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे उनकी भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। शिकायत में लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। राकेश कुमार के अनुसार 19 अगस्त को उनकी भूमि पर कथित खनन गतिविधि के दौरान एक जेसीबी और टिपर मौके पर मिले थे। उन्होंने इस संबंध में वीडियो और तस्वीरें पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करवाने का दावा किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि साक्ष्य उपलब्ध करवाने के बावजूद मामले में अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। राकेश कुमार ने उपायुक्त से मामले की मौके पर जांच करवाने, निजी भूमि पर यदि खनन गतिविधि नियमों के विपरीत पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने और भूमि को हुए नुकसान की जांच करवाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed