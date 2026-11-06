ऊना: दिवाली पर रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक रोशनी से जगमगाया मां चिंतपूर्णी का दरबार, देखें वीडियो
प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी का दरबार रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। मंदिर परिसर में की गई भव्य सजावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
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दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी का दरबार रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। मंदिर परिसर में की गई भव्य सजावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। फूलों की खूबसूरत सजावट और रंग-बिरंगी लाइटों से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर रंग-बिरंगे फूलों की मदद से ''हैप्पी दिवाली'' बेहद आकर्षक अंदाज में लिखा गया है, जो मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।
वहीं, मंदिर परिसर के विभिन्न हिस्सों में लगाई गई रंगीन लाइटें दरबार की सुंदरता को चार चांद लगा रही हैं। दिवाली के पावन अवसर पर मां के दरबार की यह मनमोहक सजावट श्रद्धालुओं को खूब भा रही है। मंदिर की इस भव्य सजावट का पूरा कार्य फिरोजपुर के श्रद्धालु सुमीर मित्तल की ओर से करवाया जा रहा है। उनकी ओर से मां के दरबार को दिवाली के अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। मां चिंतपूर्णी का दरबार इन दिनों फूलों की खुशबू और रंग-बिरंगी रोशनी से भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आ रहा है।
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