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Una News: ललड़ी स्कूल ने जीता खो-खो प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला

Sat, 05 Sep 2026 12:39 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 05 Sep 2026 12:39 AM IST
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Lalri School won the final match of the Kho-Kho competition.
पंडोगा (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भदसाली में चल रही तीन दिवसीय अंडर-19 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता के तहत शुक्रवार को रोमांचक मुकाबले करवाए गए। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से करीब 270 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बैडमिंटन लीग प्रतियोगिता में पीएम श्री उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कांगड़ और जीएसएसएस ईसपुर के बीच मुकाबला हुआ, इसमें कांगड़ स्कूल विजयी रहा। दूसरा मुकाबला सनराइज स्कूल सलोह और केसी स्कूल पंडोगा के मध्य खेला गया जिसमें सनराइज स्कूल सलोह ने जीत दर्ज की। वहीं बैडमिंटन का सेमीफाइनल मुकाबला पीएम श्री उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरोली और सनराइज स्कूल सलोह के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें हरोली स्कूल विजयी रहा। कबड्डी के लीग मुकाबलों में पीएम श्री गवर्नमेंट उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कांगड़ और जीएसएसएस बढ़ेड़ा अपर के बीच मुकाबला खेला गया जिसमें बढ़ेड़ा अपर ने जीत हासिल की। दूसरा मुकाबला जीएसएसएस दुलैहड़ और जीएसएसएस पूबोवाल के बीच हुआ, जिसमें पूबोवाल विजेता रहा। वहीं खो-खो के फाइनल मुकाबले में जीएसएसएस ललड़ी और जीएसएसएस रोड़ा आमने-सामने रहे, इसमें ललड़ी स्कूल ने जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया।
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