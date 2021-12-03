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Una News: उद्यमी बनने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए किया प्रेरित

Fri, 04 Sep 2026 12:38 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 04 Sep 2026 12:38 AM IST
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Inspired people to become entrepreneurs and adopt indigenous products.
पंडोगा (ऊना)। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से केसी स्कूल पंडोगा में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में विद्यार्थियों को स्वदेशी, स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादों तथा उद्यमिता के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। प्रधानाचार्य निर्मला देवी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पुनीत मोदगिल ने विद्यार्थियों के साथ अपनी उद्यमी बनने की यात्रा और अनुभव साझा किए। उन्होंने युवाओं को मेहनत, कौशल, नई सोच और उपलब्ध अवसरों की पहचान कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल नौकरी पाने का लक्ष्य रखने के बजाय रोजगार देने वाला उद्यमी बनने का सपना भी देखना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच जिला ऊना के पूर्णकालिक प्रशिक्षक सत्यदेव शर्मा ने कहा कि स्वदेशी केवल वस्तुओं की खरीद तक सीमित नहीं है बल्कि स्थानीय रोजगार, अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की सोच है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने और अपने परिवारों को भी स्थानीय उत्पादों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। संवाद
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