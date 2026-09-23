Una News: दड़ा-सट्टा पर्चियों के साथ व्यक्ति पकड़ा

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पुलिस के अनुसार 22 सितंबर की देर शाम एसआई नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि वट्ट कलां के पास एक व्यक्ति दड़ा-सट्टा लगा रहा है। पुलिस ने सुखविंद्र सिंह निवासी नंगल खुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना के कब्जे से दड़ा-सट्टा संबंधी पर्चियां बरामद कीं। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

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टाहलीवाल (ऊना)। पुलिस थाना टाहलीवाल की टीम ने दड़ा-सट्टा लगाने के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3180 रुपये की नकदी और दड़ा-सट्टा की पर्चियां बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।