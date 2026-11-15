Una News: गेहूं की बिजाई के बाद किसान कर रहे बारिश का इंतजार

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शनिवार सुबह के समय मौसम साफ रहा धूप खिली। दोपहर के समय हल्के बादल छा गए। उधर गेहूं की बिजाई के बाद अब किसानों को बारिश का इंतजार है। जिले में बड़ी संख्या में किसानों ने खेतों में गेहूं की बिजाई कर दी है। ऐसे में खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए बारिश की जरूरत महसूस की जा रही है। लंबे समय तक बारिश नहीं होने की स्थिति में किसानों को सिंचाई के वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। विज्ञापन



किसानों का कहना है कि गेहूं की बिजाई के बाद समय पर बारिश फसल के लिए लाभदायक रहती है। ऐसे में अब मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना पर उनकी नजर बनी हुई है। मौसम विभाग ऊना के समन्वयक विनोद कुमार ने बताया कि आगामी दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। शनिवार सुबह के समय मौसम साफ रहा धूप खिली। दोपहर के समय हल्के बादल छा गए। उधर गेहूं की बिजाई के बाद अब किसानों को बारिश का इंतजार है। जिले में बड़ी संख्या में किसानों ने खेतों में गेहूं की बिजाई कर दी है। ऐसे में खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए बारिश की जरूरत महसूस की जा रही है। लंबे समय तक बारिश नहीं होने की स्थिति में किसानों को सिंचाई के वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।किसानों का कहना है कि गेहूं की बिजाई के बाद समय पर बारिश फसल के लिए लाभदायक रहती है। ऐसे में अब मौसम में बदलाव और बारिश की संभावना पर उनकी नजर बनी हुई है। मौसम विभाग ऊना के समन्वयक विनोद कुमार ने बताया कि आगामी दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है।

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ऊना। जिले में मौसम इन दिनों परिवर्तनशील बना हुआ है। दिन में तेज धूप खिलने से गर्माहट महसूस हो रही है जबकि रात और सुबह के समय ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। शनिवार को जिला का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शुक्रवार रात न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं।