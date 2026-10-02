Una News: दुलैहड़ में 50 लाख से बनेगा ई-चार्जिंग स्टेशन, दो बसें एक साथ होंगी चार्ज

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जिले में ई-बसों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। ई-बसों के बढ़ते बेड़े को देखते हुए निगम चरणबद्ध तरीके से चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। दुलैहड़ में स्टेशन शुरू होने से क्षेत्र में संचालित ई-बसों के लिए चार्जिंग व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बता दें कि जिले में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में ऊना और हरोली डिपो में 17 नई ई-बसें शामिल की गई हैं। इनमें हरोली डिपो को 10 और ऊना डिपो को सात बसें मिली हैं। इसके बाद जिले में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर करीब 52 हो गई है। ई-बसों को ऊना से होशियारपुर, चिंतपूर्णी, धनेटा-घनेड़, बद्दी और ऊना-नंगल-नादौन समेत विभिन्न रूटों पर चलाया जा रहा है। हरोली में बन चुका है प्रदेश का पहला ई-बस डिपो हरोली में दो अगस्त को प्रदेश के पहले ई-बस डिपो की शुरुआत की गई थी। विज्ञापन



बिजली बोर्ड द्वारा जब भी ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा, उसके दस दिनों के भीतर दुलैहड़ में ई-बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन

-राजेश जोशी, कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक ऊना डिपो जिले में ई-बसों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। ई-बसों के बढ़ते बेड़े को देखते हुए निगम चरणबद्ध तरीके से चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। दुलैहड़ में स्टेशन शुरू होने से क्षेत्र में संचालित ई-बसों के लिए चार्जिंग व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बता दें कि जिले में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में ऊना और हरोली डिपो में 17 नई ई-बसें शामिल की गई हैं। इनमें हरोली डिपो को 10 और ऊना डिपो को सात बसें मिली हैं। इसके बाद जिले में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर करीब 52 हो गई है। ई-बसों को ऊना से होशियारपुर, चिंतपूर्णी, धनेटा-घनेड़, बद्दी और ऊना-नंगल-नादौन समेत विभिन्न रूटों पर चलाया जा रहा है। हरोली में बन चुका है प्रदेश का पहला ई-बस डिपो हरोली में दो अगस्त को प्रदेश के पहले ई-बस डिपो की शुरुआत की गई थी।बिजली बोर्ड द्वारा जब भी ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा, उसके दस दिनों के भीतर दुलैहड़ में ई-बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिया जाएगा।-राजेश जोशी, कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक ऊना डिपो

ऊना। जिले में बढ़ते ई-बस बेड़े के साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) चार्जिंग नेटवर्क को भी मजबूत करने में जुट गया है। दुलैहड़ में करीब 50 लाख रुपये की लागत से ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। स्टेशन पर एक साथ दो ई-बसों को चार्ज करने की सुविधा होगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए एचआरटीसी ऊना डिपो की ओर से शेड का निर्माण पूरा कर लिया गया है। ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए निगम ने 39 लाख रुपये बिजली बोर्ड के खाते में जमा करवा दिए हैं। अब ट्रांसफार्मर लगाने के बाद स्टेशन को चार्जिंग नेटवर्क से जोड़ने का काम आगे बढ़ेगा।