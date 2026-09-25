फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Dhaba worker of Nepali origin dies during treatment at PGI.

Una News: नेपाल मूल के ढाबा कर्मचारी की पीजीआई में उपचार के दौरान मौत

Fri, 25 Sep 2026 11:48 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 25 Sep 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Dhaba worker of Nepali origin dies during treatment at PGI.
टाहलीवाल (ऊना)। टाहलीवाल में नेपाल मूल के ढाबा कर्मचारी के साथ मारपीट के बाद पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में जिला पुलिस ऊना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ढाबा मालिक समेत एक कर्मी को हिरासत में लिया है। आरएफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। डीएसपी हरोली मोहन रावत के अनुसार आरोपी ढाबा मालिक और कर्मचारी को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को पांच दिन तक पुलिस रिमांड में लेने के आदेश दिए। वेतन को लेकर विवाद की वजह से यह घटना घटित हुई है। पुलिस के अनुसार 23 सितंबर को अमित थापा निवासी नेपाल, हाल निवासी संतोषगढ़ ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका भाई केशव बहादुर पिछले करीब दो माह से टाहलीवाल स्थित एक ढाबे में काम करता था। 22 सितंबर को वह अजौली मोड़ के पास बेहोशी की हालत में मिला था। परिजनों ने उसे उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया था। शिकायतकर्ता ने ढाबा मालिक मुकेश कुमार पर मारपीट में शामिल होने का संदेह जताया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक तकनीकी और अन्य साक्ष्यों की जांच के दौरान ढाबा मालिक मुकेश कुमार की पीड़ित के साथ मारपीट में संलिप्तता सामने आई। इसी दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान केशव बहादुर की मौत हो गई। ढाबा मालिक मुकेश कुमार निवासी कुठार बीत और ढाबे के कर्मचारी संजीव कुमार निवासी कुठार बीत तहसील हरोली को नियमानुसार हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक ऊना सचिन हिरेमठ और डीएसपी हरोली मोहन रावत ने घटनास्थल का दौरा कर जांच अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed