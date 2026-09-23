Una News: चिट्टे के बढ़ते खतरे पर किया मंथन

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बंगाणा (ऊना)। प्रदेश भाजपा खेल प्रकोष्ठ के राज्य सह संयोजक राजेंद्र ठाकुर ने थानाकलां में देवभूमि ग्रुप ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजेंद्र वशिष्ठ तथा प्रदेश भाजपा पंचायतीराज प्रकोष्ठ के सह संयोजक कृष्ण पाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र से जुड़े विभिन्न सामाजिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विशेष रूप से युवाओं में बढ़ते नशे के चलन और चिट्टे जैसे घातक नशे से नई पीढ़ी को बचाने को लेकर मंथन किया गया। राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि युवाओं को विशेषकर चिट्टे जैसे खतरनाक नशे से दूर रखना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देकर युवाओं को स्वस्थ गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। खेलो से युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है तथा उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। राजेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि अभिभावकों, शिक्षकों, खेल संगठनों और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर युवाओं के साथ संवाद बढ़ाने की आवश्यकता है। कृष्ण पाल शर्मा ने कहा कि पंचायत स्तर पर भी नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।