फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Construction of the grand entrance gate at Chintpurni resumes

Una News: चिंतपूर्णी में भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण फिर शुरू, 73 लाख से बनेगा 45 फीट ऊंचा गेट

Fri, 25 Sep 2026 11:36 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 25 Sep 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Construction of the grand entrance gate at Chintpurni resumes
भव्य प्रवेश द्वार बनाने के लिए पिलरों  के साथ रखा हुआ शटरिंग का सामान
भरवाईं (ऊना)। शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए नए बस स्टैंड के समीप बनाए जा रहे भव्य प्रवेश द्वार का रुका हुआ निर्माण कार्य एक बार फिर शुरू हो गया है। एमआरसी ग्रुप की ओर से करीब 73 लाख रुपये की लागत से अपने निजी खर्च पर इस प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया जा रहा है। इस भव्य गेट का 11 सितंबर 2023 को चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने शिलान्यास किया था। शिलान्यास के बाद गेट की फाउंडेशन और दोनों तरफ के पिलर तैयार कर दिए गए थे लेकिन निर्माण के दौरान हुए विवाद के चलते काम बीच में रोकना पड़ा था। अब मामला सुलझने के बाद एमआरसी ग्रुप ने दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल मौके पर शटरिंग का कार्य चल रहा है। शटरिंग पूरी होने के बाद गेट की स्लैब डाली जाएगी। प्रस्तावित प्रवेश द्वार की ऊंचाई करीब 45 फीट होगी जबकि इसकी चौड़ाई एक तरफ 37 फीट और दूसरी तरफ 31 फीट रखी गई है। गेट को आकर्षक और भव्य रूप देने के लिए इसमें राजस्थान के पत्थरों से नक्काशी की जाएगी। इसके ऊपरी हिस्से में पीतल का गुंबद लगाया जाएगा जबकि गेट पर आकर्षक लाइटिंग भी की जाएगी। निर्माण पूरा होने के बाद यह प्रवेश द्वार रात के समय रोशनी से जगमगाएगा और चिंतपूर्णी नगरी की सुंदरता को नया रूप देगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed