Una News: कांग्रेस ने ऊना में चुनावी तैयारियों पर किया मंथन

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पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देशराज गौतम विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया।पार्टी के अन्य संगठनों के पुनर्सृजन और नियुक्तियों पर चर्चा के साथ बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं और जनता के बीच सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए।बैठक में नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष रजनीश शर्मा का समर्पण भी चर्चा में रहा। अस्वस्थ होने के बावजूद अस्पताल से व्हीलचेयर पर बैठक में पहुंचे।इस मौके पर उपाध्यक्ष राम बहादुर, पंकज वशिष्ठ, विवेक ठाकुर, गौरव कपिला, रोहन द्विवेदी, राहुल मैनन, महासचिव समीर गौतम और अन्य मौजूद रहे।बैठक में पार्टी के अन्य संगठनों के पुर्नसृजन और नियुक्तियों को लेकर की चर्चा भी की गई।