Una News: दौलतपुर चौक स्कूल में 23 को होगा वार्षिक समारोह
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 20 Nov 2026 06:53 PM IST
विज्ञापन
दौलतपुर चौक (ऊना)। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दौलतपुर चौक में 23 नवंबर (सोमवार) को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में गगरेट के विधायक राकेश कालिया मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. गुलशन पठानिया ने बताया कि समारोह के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों, खेलकूद और अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन