Una News: बदोली में दंपती की हत्या के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा

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ध्यान रहे कि दिवाली की रात हुए इस खूनी संघर्ष में जरनैल सिंह को सिर और बाजू में चोटें आई थीं। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। उसे बुधवार सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक बाजू फ्रैक्चर बताया जा रहा है। जरनैल सिंह पर अपने पड़ोसी व चचेरे भाई-भाभी को थार गाड़ी के कुचलने और उनकी हत्या करने का आरोप है। घटना में ओंकार सिंह (38) और उसकी पत्नी वीना देवी (37) निवासी बदोली जिला ऊना की मौत हो गई थी।आठ नवंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे पुरानी रंजिश को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। एक पक्ष से अजमेर सिंह (62) ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि जरनैल सिंह उर्फ जैला ने थार गाड़ी से उसके बेटे ओंकार सिंह और बहू पत्नी वीना देवी को कुचल दिया। अजमेर सिंह ने बताया कि इस घटना में उन्हें व उनकी सुषमा देवी को भी चोटें आई। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचने पर चिकित्सकों ने ओंकार और वीना को मृत घोषित कर दिया। दूसरे पक्ष से केशव ठाकुर पुत्र जरनैल सिंह ने शिकायत में आरोप लगाया कि ओंकार सिंह और उनके परिवार के सदस्यों ने उनके घर पहुंचकर मारपीट की। इस दौरान उसके पिता जरनैल सिंह और उसे भी चोटें आईं। शिकायत में दराट से हमला करने के आरोप भी लगाए गए हैं।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय राणा ने बताया कि हत्या के आरोपी जरनैल सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले में प्राप्त शिकायतों और आरोपियों के बयानों के आधार पर पड़ताल जारी है।