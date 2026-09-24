Solan News: स्वयंसेवियों ने दीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

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संवाद न्यूज एजेंसीरामशहर(सोलन)। राजकीय महाविद्यालय रामशहर में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक प्राचार्य एवं मुख्यातिथि संदीप कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान एनएसएस स्वयंसेवियों ने पंजाबी और हिमाचली लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।वंदना और परला ने पंजाबी नृत्य प्रस्तुत किया। दीपिका और आंचल ने एकल नृत्य, जबकि गायत्री और प्रीति ने युगल नृत्य पेश किया। तेजस्विता ने पहाड़ी नृत्य के माध्यम से हिमाचली लोक संस्कृति की झलक दिखाई। मुस्कान और अंकिता ने पंजाबी प्रस्तुति दी, जबकि भावना और अंजलि ने गिद्दा प्रस्तुत किया। अन्य स्वयंसेवियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।ज्योति, वंदना, नेहा और सोनी ने एनएसएस के महत्व और सामाजिक सेवा में युवाओं की भूमिका पर विचार रखे। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी शशि के. पालनाटा ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने सालभर आयोजित सामाजिक सेवा, जागरूकता, स्वच्छता, स्वास्थ्य और जनहित से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी।मुख्यातिथि संदीप कुमार ने स्वयंसेवियों की प्रस्तुतियों और प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों में सेवा, स्वच्छता, अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में डीसी नेगी, सुमन, तनु कालसी, संजय और राम चंद समेत महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।